Zatím za sebou máte jeden druholigový zápas v brněnském dresu, na hřišti Táborska jste zvítězili 1:0. Jaká byla premiéra?

Určitě jsme chtěli začít vítězně, jelikož máme jasně daný cíl postoupit. To se povedlo, i když výkon měl chyby, ale je důležité, že jsme do sezony vstoupili výhrou.

Poprvé jste nastoupil v soutěžním utkání v jiném než opavském dresu, jak jste se cítil na hřišti?

Dobře. Myslím, že postupem času to bude ještě lepší. Jsem rád, jak to dopadlo na hřišti, což pomůže i mně osobně k aklimatizaci.

Obrana už si v novém složení sedla?

Doufám, že už se s klukama vzadu sehráváme, čím víc se budou zápasy kumulovat, budeme ještě víc sehraní. Věřím, že nám to bude klapat, dostaneme co nejméně gólů a pomůžeme k našemu společnému cíli.

Vnímáte velkou konkurenci v brněnském kádru?

Určitě. Je nás v týmu okolo pětadvaceti, každý má ambice hrát ve Zbrojovce. Za tu chvíli jsem poznal, že kádr je kvalitní a nikdo nemá místo jisté. Pro tým a náš společný cíl je tohle jedině dobře, konkurence každého posouvá dál, nenechává nás usnout na vavřínech. To je tady nastavené správně, každého v týmu nutí konkurence makat a porvat se místo, protože všichni chceme hrát.

Nalákal vás do Brna právě postupový cíl?

S tím jsem do Brna šel. Jedna z věcí, na kterou jsem se ptal, byla, zda jsou tady ambice dostat se zpátky. Tohle pro mě je dost důležité a bylo mi řečeno, že ano, že Zbrojovka chce jít zpátky. Jen mě to utvrdilo v tom, že má smysl jít do Zbrojovky, chci pomoct klubu a městu dostat se tam, kam podle mě Brno patří.

Opava vám nepotvrdila postupové ambice, proto jste odešel?

Spíš se jednalo o takový souhrn všech okolností, osobně jsem po té době potřeboval změnu, nový impulz pro moji kariéru, Jeden z důvodu byl, že když jsem jednal o nové smlouvě v Opavě, ambice zněla spíš stabilizace klubu a pak se uvidí, co z toho bude. Nikdo neřekl, zda Opava zabojuje přímo o postup, což samozřejmě nezaručí nikdo v žádném klubu. V Brně je to nastavené směrem k postupu a jsem hodně rád, že jsem tady. Doufám, že se mi bude dařit.

Jak se těšíte na první duel proti Opavě?

Hrál jsem v Opavě od pěti let až doteď, nikdy jsem proti ní nenastoupil, takže utkání pro mě má osobní náboj, ale nechtěl bych to takhle stavět. Pořád jde jen o jeden zápas ze třiceti, které nás čekají, chceme ho zvládnout a připravím se na něj jako na každý jiný.

Víte, co od svých bývalých spoluhráčů čekat?

Spoustu kluků znám, i když se vyměnil trenér. Ať se ovšem na soupeře chystáte jakkoli, stejně rozhoduje náš výkon, jak jako Zbrojovka duel zvládneme. Každý zápas je jiný a záleží na našem přístupu.

Druhou ligu už jste okusil, jak hodnotíte konkurenci v aktuální sezoně?

Týmy, co sestoupily s Brnem, tedy Opava a Příbram, udržely kádry docela pohromadě, kvalitu mají. Už jsem jednou s Opavou ze druhé ligy postupoval a vím, že to není jednoduché. Každý týden musíte získávat body, ať hrajete s kýmkoli, soutěž má kvalitu. Bude to těžké, záleží, jak budeme nakládat se šancemi a zvládat jednotlivé zápasy.

Smlouvu jste podepsal na dva roky, stěhujete se do Brna?

Teď to máme takové přechodné, manželka pracuje v Opavě, s přestěhováním si zatím dáváme na čas, ale chceme přesídlit do Brna. Momentálně půlku týdne přespávám v Brně a dojíždím.