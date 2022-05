Do druhého poločasu naskočil místo Bílka Šigut. „Šiguta jsme si šetřili. Na Spartě musel ze hry kvůli problémům se svalem. Nechtěli jsme riskovat, bylo v plánu, že půjde do hry během druhého poločasu. Důležité pro nás bylo, aby byl připraven na Vlašim,“ vysvětloval Roman West. „Nakonec jsme ho dostali do hry už po přestávce, tím jsme pomohli i Pikulovi. Tohle bylo rozhodující. Prvních patnáct, dvacet minut ve druhém poločasu jsme byli soupeře jak žito. Dostávali jsme se do jasných tutovek, které se nám nedařilo proměnit. Nakonec vše vyvrcholilo penaltou,“ pokračoval kouč Slezského FC Opava.

Matěj Helešic ji ale neproměnil. „Zůstal jsem v klidu, věřil jsem, že zápas zvládneme. V zápase jsme byli jasně lepší. Navíc kluci jsou dobře trénovaní, pořád jdou na maximum, a to i v horkém počasí. Ten gól nakonec přišel,“ podotkl Roman West. Opavskému kouči vyšlo i druhé střídání. Vítěznou branku totiž trefil muž z lavičky – Miloš Kopečný.

Slezský FC zápas zvládl a do účasti v baráži ho dělí pouhý bod. „Když jsem do Opavy přišel k prvnímu týmu, tak celou dobu jsem tady snil o tom, že ve třicátém kole si to pojedeme do Vlašimi zahrát o baráž. Po šesti kolech, kdy Dukla měla na prvním místě náskok nás deseti bodů a my se krčili na třináctém místě, se to zdálo jako pohádka. Nyní je to realita, v sobotu si to jedeme rozdat o baráž,“ pousmál se Roman West.

Čtyřicetiletý kouč vnímá blížící se zápasy jako play off. „Když to přeženu, tak ve Vlašimi hrajeme čtvrtfinále, pokud ho zvládneme, máme před sebou semifinále a finále,“ podotkl opavský trenér.

Ve Vlašimi stačí Opavě k účasti v baráži bod. „Do Vlašimi jedeme vyhrát. Nyní to bude o tom, jak dobře zregenerujeme a já věřím, že my dobře. Umíme to. Věřím, že budeme více efektivní a pečliví v regeneraci než Vlašim, a to pak rozhodne zápas v náš prospěch,“ zakončil Roman West.