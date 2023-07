/FOTOGALERIE/ Talentovaný útočník Vojtěch Hranoš opouští druholigovou Opavu. Sedmnáctiletý rodák ze slezské metropole přestoupil do pražské Sparty. Mládežnický fotbalový reprezentant se s letenským klubem domluvil na víceletém kontraktu.

Vojtěch Hranoš přestoupil do Sparty | Foto: AC Sparta Praha

Vojtěch Hranoš na sebe upozornil v dorosteneckých kategoriích. Za trenéra Radoslava Kováče se začal připravovat částečně i s prvním týmem. Nakonec dostal šanci ve druhé lize, když naskočil do devíti zápasů. Pravidelně dostával pozvánky do mládežnických reprezentací. ,Klub nabídl hráči před koncem uplynulé sezony novou a na poměry SFC nadstandardní smlouvu. Nicméně hráč ani agentura na tento návrh nereagovali a když dorazila nabídka ze Sparty, vyjádřili přání tam odejít, což jsme plně respektovali a se Spartou vstoupili do jednání. Jsme rádi, že se přestup podařilo dotáhnout a Vojta je tak dalším fotbalistou, který z Opavy odchází do velkého klubu, což je pro opavský fotbal skvělá vizitka," uvedl pro klubový web místopředseda představenstva Martin Latka.

Vojtěch Hranoš bude ve Spartě své fotbalové dovednosti rozvíjet v druholigové rezervě a vzhledem k svému věku může nastupovat i za výběr do devatenácti let. Jeho přestup je důkazem toho, že práce s mládeží je ve Slezském FC na dobré úrovni.