Na začátku druhého poločasu se Opava snažila s výsledkem něco udělat. „Od nějaké pětapadesáté minuty začal ale mít více ze hry soupeř. My jsme poslali do hry i kluky, kteří se vrací do zápasového rytmu po zranění. Nebylo to z jejich strany vůbec špatné,“ podotkl Peter Hlinka.

Opava loupila ve Velkém Meziříčí, rozhodla druhá třetina

Domácí celek nakonec vyhrál 3:0. „Soupeř patří k horkým kandidátům na postup z druhé ligy. Má velkou kvalitu. Navíc je v přípravě dál, než my. Pro nás šlo o výbornou prověrku,“ pochvaloval si Peter Hlinka.

Po utkání se opavská výprava přesunula do Vídně, kde bude probíhat další fáze soustředění. „Nyní ještě řešíme pátečního soupeře. Rýsuje se nám ještě jeden kvalitní zápas v Rakousku,“ prozradil Peter Hlinka, který se vyjádřil k možnému posílení: „Pracuje se na tom. Byl bych rád, kdyby se k nám někdo připojil už tady v Rakousku.

Grazer AK – Slezský FC Opava 3:0 (1:0)

Branky: 21. Vyunyk, 50. Jastemski, 71. Koller.

Opava: Číž - Helebrand (74. Kopečný), Janoščín (74. Vincour), Tsykalo (74. Pejša), Kadlec (67. Šeba) - Bílek, Gorčica (74. Rychlý), Whiffen (74. Macháček), Ščudla, Šigut (67. Klejnot) - Rataj (74. Yunis). Trenér: Peter Hlinka