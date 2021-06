„Opava byla a je mou srdeční záležitostí. Chci být s ní úspěšný,“ podotkl nový sportovní manažer SFC Opava. Posledních pět let strávil v Teplicích. „Angažmá na Stínadlech mi hodně dalo, a to jak po profesní, tak lidské stránce,“ zdůraznil osmačtyřicetiletý Kolínek.

Dokonce týdne toho chce zvládnout hodně. „Do pátku chceme mít kádr z devadesáti procent hotový. Bude to těžké, ale porveme se s tím,“ řekl odhodlaně. Možné posily v hlavě má. „Víme, kde nás tlačí bota. Víme jaké máme možnosti, víme, že s mladými to hrát nelze,“ pronesl v rozhovoru pro Deník. Mimo jiné také přiznal, že by se mu líbil Vukadin Vukadinovič. „Skvělý kluk, výborný fotbalista. Opavě by moc pomohl, ale není to hráč, který spadal do strategie klubu,“ řekl Jaroslav Kolínek.

Po osmi letech jste se vrátil do Opavy. Jak ji aktuálně vnímáte?

Chci, aby všichni lidi v klubu táhli za jeden provaz, aby lidi tady byli pro klub a ne klub pro lidi. Potenciál tady je, všechno je ale otázkou nastavení. Potřebuji, aby mi věřili a dostal jsem je na svoji stranu. Pak věřím, že klub posuneme tam, kam by ho chtěla celá veřejnost vidět.

Přepínáte z funkce trenéra, do pozice sportovního manažera. Je to pro vás nové a nebude vám trénování chybět?

Je to pro mě hodně nové. Beru to tak, že je to ale to samé, když jsem skončil s fotbalem ze dne na den a přesunul do trenérské role. Mám výhodu v tom, že po konci hráčské kariéry jsem nedělal jenom trenéřinu, ale spoustu jiných věcí, ať už fanshop, internetové stránky, vyráběl klubový zpravodaj. Trénoval jsem od kategorie U12 až po béčko. Pro Teplice jsem navíc dělal scouting a hodnocení hráčů, kteří byli na hostování, i přípravy na zápasy. Za osm let, co jsem skončil v Opavě, jsem toho prošel strašně moc. Věřím tomu, že nasbírané zkušenosti zúročím a budeme všichni úspěšní.

Aktuálně se jako největší problém jeví v Opavě první tým mužů. V kádru končí čtrnáct hráčů, ať už se jedná o hostování, nebo fotbalisty, kterým končí smlouva. Jak to nyní vypadá s prvním týmem?

S trenérem Romanem Westem aktuální situací řešíme. Musím říci, že to nebude jednoduché. Jsou určité představy vedení, které jasně dalo cestu, po které by se měl klub vydat. Což je dál pokračovat v zapracování mladých kluků do prvního týmu a stabilizovat kádr. Být každé utkání konkurence schopní, tak abychom mohli vyhrát. Uvidíme, jak se kádr poskládá. Dejme tomu, že ze šedesáti procent by opavskou soupisku měli tvořit mladí místní kluci. Zbytek by mělo být o zkušenostech. Do pátku chceme mít áčko z osmdesáti až devadesáti procent poskládané.

Pojďme konkrétně po jménech. Matěj Hrabina, opavský odchovanec, kterému končí smlouva. O něj zájem je?

O Matějovi jsme se s trenérem bavili. Chceme vstoupit s ním do debaty o možnostech, jak to cítí on, jak to cítíme my. Každopádně zájem o něj máme.

Do skupiny hráčů s končícím kontraktem patří také Mondek, Dedič, Řezníček…

Tímto klukům dobíhá smlouva. V nejbližších dnech se vyjádříme, jak to s nimi bude dál. Ale musím říci, že úplně nezapadají do koncepce, kterou chceme jít.

Pak má Opava v kádru fotbalisty jako jsou Tiéhi, Didiba, Helešic nebo Holík. Všichni mají platné kontrakty, ale zájem o ně je u konkurenčních klubů…

Je pravdou, že zájem o něj. Jsou to ale hráči, do kterých klub investoval finanční prostředky. Mají platné kontrakty a jsou to hráči, které by klub zhodnotil do budoucna. Za každou cenu nikoho pouštět nebudeme. Musela by přijít taková zajímavá nabídka, která přesvědčí vedení, aby zmiňované hráče pustilo. Momentálně nemůže pustit pryč tolik hráčů a hrát druhou ligu jen s mladými. To již zkoušelo více týmů a nedopadlo to dobře.

Na seznamu posil trenéra Romana Westa je také Vojta Hadaščok…

Nebudu lhát, je to tak. Vojta je nyní na dovolené, ale jsme v kontaktu. Až se vrátí, budeme mít schůzku a pobavíme se o možnostech.

Váš předchůdce Pavel Zavadil se připravuje obnovit hráčskou kariéru. Trenér West by ho rád ve svém týmu viděl. Jak vy vnímáte tuto možnost?

Pavel Zavadil by si musel sednout s vedením klubu a vysvětlit si určité věci, které mezi sebou měli. Vím, že toto jméno se v souvislosti s Opavou skloňuje. O jeho budoucnosti bylo rozhodnuto před dvě měsíci. Jak to bude dál a zda bude šance návratu nemohu rozhodnout já ani Roman West. Je to v kompetenci vedení.

A co další případné posily? Nabízí se otázka, zda byste nepřivedl někoho z Teplic?

Neuvažuji o tom, že bych z Teplic nějakého hráče přivedl. Bylo to neprofesionální, už proto abych z klubu, který mi dal velkou šanci bral nějaké fotbalisty. Mám zájem o kluka, který Teplicích byl, ale už tam nepůsobí. Jedná se o hráče ročníku 2002, na pozici útočníka, devítky, desítky. Umí dát gól, budoucnost u něj vidím. Zatím by přišel na zkoušku a vidělo by se.

Opavě očividně chybí krajní hráči…

Hlavně potřebujeme zapracovat na levém obránci. Uvidíme, co Matěj Hrabina. Levý bek je priorita. Musíme mít další varianty. Stejně tak, kdyby nedopadl příchod Vojty Hadaščoka.

V jarní části se vydala Opava formou hostování. Tímto směrem půjdete dále?

Priorita klubu dnes je, nemít hráče na hostování. Mít určitý platový strop, mít určitou věkovou kategorii. Chceme dávat šancí mladým, pokud to bude střední vrstva, tak se musí jednat o fotbalistu do základní sestavy a samozřejmě bez smlouvy.

Jaký má Opava cíl pro nový soutěžní ročník?

Ten byl jasně daný. Stabilizovat klub a co nejvíce zapracovat odchovance. Samozřejmě, že dobře si uvědomujeme, že nelze hrát jen s mladými a nechat je v tom koupat. Zpětná vazba v tomto směru už jedna byla. V minulém ročníku jeli opavští mladíci na pohár do Karlových Varů, prohráli 3:0. Přitom Vary jsou předposledním týmem ve třetí lize.

A jak to vypadá s příchodem Davida Vavrušky k mládeži?

Chceme celou mládež oživit, zapojit trenéry sebevzděláváním, aby se cítili součástí klubu a chceme pracovat tak, abychom vychovávali nejen kvalitní hráče ale i dobré lidi. Věřím, že tohle se nám toto podaří. Pokud se nám podaří přivést k mládeži určité lidi, bude tam vidět rychle určitý progres. Mládež musí být výkladní skříni SFC Opava. Příchod Davida Vavrušky nechci komentovat, ale vím, že řada lidí ho s mým jménem spojuje. Osobně bych ho v klubu chtěl mít