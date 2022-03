„Celý zápas nám úplně nevyšel. Od začátku utkání jsme byli špatní v pohybu, špatní v soubojích. Všude jsme byli pozdě,“ povzdechl si trenér Opavy Roman West. Přitom jeho tým šel po gólu Pikula do vedení. „Vedli jsme 1:0, což nám hrálo do karet. Dostali jsme gól na 1:1, a to docela smolný. Celkově jsme ale cítili, že první poločas nebyl úplně z naší strany dobrý,“ přiznal šéf opavské lavičky.

Podívejte se: Opava předvedla v Drnovicích dokonalý kolaps

Pro druhý poločas došlo v opavské sestavě ke dvěma změnám. Jedna byla vynucená zraněním Helešice. „Bohužel vstup do druhého poločasu nám nevyšel. Inkasovali jsme branku a přestali si úplně věřit,“ konstatoval West. „Nejvíce mě výsledek mrzí směrem k fanouškům. Tři měsíce čekají na mistrák, přijedou ve velkém počtu do Drnovic a my předvedeme tak žalostný druhý poločas,“ mrzelo trenéra, který okomentoval ještě střídání: „Chtěli jsme střídáním hru oživit, aby druhý poločas byl lepší než první půle, nakonec se to vůbec nepovedlo. Myslím si, že žádné střídání se nám nevyvedlo.“

Vyškov těžil ze své velké bojovnosti. Byl důraznější. „Byli odolnější, agresivnější. Rozhoduje soubojovost, agresivita. U nás to bylo málo,“ zakončil Roman West.

„Po dvou měsících přípravy jsme byli natěšeni na to, ať to začne. V pátek jsme měli po třech měsících v Drnovicích před zápasový trénink. Na hřišti byl sníh, bylo to měkké. Z terénu jsme měli obavy,“ přiznal domácí kouč Jan Trousil. „Šli jsme do utkání s cílem, že ho chceme zvládnout. Četl jsem prohlášení Opavy, že si jede do Vyškova pro tři body, to byla další věc, která nás motivovala,“ podotkl šéf domácí lavičky. „Do utkání jsme vstoupili dobře. Měli jsme první závar, z kterého jsme mohli skórovat. Opava šal sice do vedení, my jsme ale na to dokázali zareagovat. Vyrovnali jsme a výsledek otočili. Celý náš tým pracoval velmi dobře v defenzivě,“ pochvaloval si Trousil.