„Pokud do klubu nikdo nevstoupí, nemohu být úspěšný ani já, ani klub, ani tým. Proto je snaha má i pana Viktorina (předseda představenstva SFC Opava Zdeněk Viktorin - pozn. red.) na prvním místě klub stabilizovat a přitáhnout partnera či partnery k zajištění klubu. Jako sportovní manažer mám jen poradní hlas, chtěl byl jim pomoci a mít možnost o něčem rozhodovat. Sezona plyne, další je už za dva měsíce a vím, že mě tlačí čas. Byl bych rád, kdybych mohl být členem představenstva, protože za sebou mám určité partnery, kteří chtějí do klubu vstoupit a vložit do něj nemalý finanční obnos,“ prohlásil na zastupitelstvu Jaroslav Kolínek s tím, že pokud by mu jeho plán s příchodem partnerů nevyšel, je připraven složit funkci. Výměnu na postech členů představenstva podporoval i náměstek Petr Orieščík (ČSSD), který má fotbal na Hlásce ve své gesci.

Někteří opoziční zastupitelé ale byli striktně proti. „Vzniknou jen další konflikty a je to jen změna k horšímu. Nahrazujete člena, který měl odbornost,“ mínil například Libor Witassek (Změna pro Opavu).

Personální obměna představenstva ale vůbec nebyla po chuti ani jeho samotnému předsedovi Zdeňku Viktorinovi. „S panem Součkem jsme spokojeni. Vnímám to a mohu hovořit i za celé představenstvo, že to považujeme za nešťastný krok. V tuto chvíli je pro nás pan Souček klíčová osoba,“ řekl Viktorin na zastupitelstvu.

Je libo podvečerní gulášek?

Téma se řešilo hned dvakrát. A zatímco dopolední výměny názorů zastupitelů se nesly v tradičním duchu, ty v pozdním odpoledni už byly o poznání peprnější. Když za mikrofon usedl Zdeněk Viktorin podruhé, požádal zastupitele, aby změny v představenstvu odročili na svou červnovou schůzi. „Jakákoli změna je teď zásah do našich rozjednaných záležitostí, týká se to primárně pana Součka,“ zopakoval Viktorin.

To zvedlo ze židle Petra Orieščíka, podle kterého už bylo vše napříč zastupitelstvem dohodnuto. „Je mi za celé představenstvo stydno. Když pan Viktorin potřeboval změny, schválili jsme je. Teď je s panem Kolínkem problém. Přesně proto je SFC tam, kde je. Pokud o tom budou rozhodovat zastupitelé,“ rozčílil se náměstek a označil celé dění za guláš. Následovala jeho slovní rozepře s Janem Stanjurou (ODS) a „grilování“ Zdeňka Viktorina. „To je unikát. Pane Viktorine, čemu se bráníte? Lidé přicházejí a odcházejí. Ten guláš padá na vaši hlavu, neumíte si poradit s lidmi v představenstvu,“ řekl Stanislav Pešát (ODS).

Rozdílné tak měli názory i zastupitelé v jednotlivých politických uskupeních, kteří by teoreticky měli „kopat“ za jeden tým. To ale v opavském zastupitelstvu není nic výjimečného. Někteří zastupitelé pak vnímali prosazování změn v představenstvu jako politický tlak.

Tak trochu nepřehledné

Aby byl gulášek ještě chutnější, přidávalo se do něj dohadování o zmíněné půjčce osmi milionů, které chtěl klub po magistrátu k dofinancování konce sezony. Radima Křupalu (ČSSD) například zajímalo, jaké budou pokuty, pokud se klub přihlásí na další sezonu do druhé ligy, ale nebude ji moci dohrát. „Mělo by se zvážit, jestli přihlášku vůbec podávat,“ konstatoval. Když bylo po pár hodinách uvařeno, přišla na řadu konzumace v podobě hlasování. Těch ale bylo hned několik, včetně různých pozměňovacích návrhů, které se pekly až na místě. Takže ke správné orientaci byl zapotřebí nejeden kompas.K překvapení přítomných pak do všeho hodil uprostřed hlasování vidle náměstek Petr Orieščík, který byl přes telefon ve spojení s Jaroslavem Kolínkem.

„Pan Kolínek se vzdává kandidatury do představenstva, tím pádem jsou pryč i partneři, protože on nechce být součástí takového guláše, který jsme tady předvedli,“ sdělil do pléna s tím, že bod změn v představenstvu stahuje. To ale odmítl Marek Veselý (ODS). „Musíte si vypít kalich hořkosti do dna. Uprostřed hlasování otevřít rozpravu, změnit návrh, je prostě špatně.“ Finální hlasování už proto bylo jen formalitou. Neprošel návrh Reného Černohorského (ČSSD), který chtěl místo Petra Součka vyměnit Jakuba Šafarčíka. K samotnému hlasování o Jaroslavu Kolínkovi ani nedošlo, protože zastupitelé neodvolali Petra Součka.