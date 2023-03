V sobotu čeká na Opavu jarní premiéra ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE. Jak jste celkově na druhou polovinu soutěže připraveni?

Myslím si, že jsme připraveni celkem solidně. Celá osmitýdenní příprava je stále o tom, že se připravujete na něco. Přípravné zápasy beru s rezervou. I když jsme po posledním výsledku pozitivně naladěni, tak stále o nic nešlo. To, co fungovalo v přípravě, se může úplně jinak ukázat v lize. Myslím si, že v situaci, v jaké jsem tým převzal a jakém stavu se nacházel, tak se nám ho podařilo během přípravného období trochu oživit, což vnímám jako pozitivum. Pokud se nám věci z přípravy podaří převést do ligy, tak to bude fajn.

Pro vás osobně je tým úplně nový. Nicméně jak byste charakterizoval zimní posily? Ať už se jedná o Tsykalu, Vincoura, Whiffena. Na poslední chvíli přišli Omale s Rybičkou…

Tsykalo se ukazuje ve velmi dobrém světle. Je to hráč, který prošel akademií v Teplicích, kde si ho pochvalovali. O něm jsem se bavil i se Štěpánem Vachouškem (sportovní ředitel Teplic) , se kterým se známe s vídeňského působení. Hovořil o něm velmi pozitivně. Je to mladý fotbalista, který má velmi dobré atletické předpoklady. Věřím, že bude zajímavou posilou v zadní řadě a společně s Jirkou Janoščínem vytvoří úspěšnou dvojici. Dlouho jsme hledali posilu do středu pole. Získali jsme Omaleho s Whifienem. Omale je hráč, který nám v Opavě chyběl. Je to typický africký atlet, který dokáže vyhrát osobní souboj. Je nepříjemný a silový. To nám z mého pohledu do jeho příchodu chybělo. Řešili jsme problém ohledně Adama Rychlého, který v přípravě nebyl úplně fit, neboť po podzimu absolvoval operaci. Thomas Whiffen je hráč, který dokáže dát gól z druhé linie, je ofenzivně laděný, což dokazoval v přípravě.

Přitom Thomas Whiffen je nečekanou posilou. Přišel na zkoušku z druhé chorvatské ligy a hned zaujal…

Je to mladý hráč, ale má potenciál a ten se nám líbil. Jedná se o fotbalistu, který může být zajímavým elementem ve smyslu překvapujícího momentu. K němu se balóny dostávají, má slušnou techniku, zajímavou levačku a hlavně dokáže dát gól. Samozřejmě vzhledem k jeho mládí nemůžeme od něj očekávat, že bude rozhodovat zápasy. Má ale velkou budoucnost.

Útočníkem do základní sestavy měl být Petr Rybička. Ten se zatím vzhledem k zdravotním problémům neměl možnost předvést…

V souvislosti s tím se jedná o nešťastnou událost a to mě osobně moc mrzí. Nastanou situace, kdy nemůžete zdravotní stav předvídat. Bohužel zranění, s kterým přišel z Hradce Králové, se neléčilo tak, jak by mělo. Z maličkosti, kterou má, zůstává stále maličkost. Jeho léčení potřebuje ale ještě čas. Momentálně je doma v Hradci Králové. Jeho absence nás vrátila trochu zpět. Na druhou stranu máme mladé kluky. V dobrém světle se například ukazuje Vojta Hranoš, kterého taky trochu během přípravy zabrzdilo zranění.

Ve výčtu jmen ještě chybí Tomáš Vincour, který už do přípravy s Opavou naskočil v létě. Ale zabrzdily ho zdravotní problémy. V zimní pauze ale už jede naplno…

Na stoperském postu jsme chtěli posílit, a to z důvodu, že jsme chtěli Michala Bílka posunout v sestavě výše. Vincoura jsem neznal, ale kolegové mi říkali, že v Opavě už byl v létě. Absolvoval s námi celou zimní přípravu bez nějakého zranění. V posledních týdnech udělal určitý progres a to mě těší. Je to hráč, který nám může v případě zranění nebo karetních trestů pomoci. Celkově za posílení jsem velmi rád. Kádr jsme dobře doplnili a vypadá velmi homogenně.

Už máte jasno o sestavě na sobotu? Přece jenom po utkání s Líšní jste hovořil o tom, že jedenáctka, která do tohoto duelu naskočila, nemusí být ta základní…

Samozřejmě, že zápas měl nějakou vypovídající hodnotu. U mě je ale důležité, jak hráči pracují v týdnu před utkáním. Uvedu příklad. V generálce dá hráč dva góly, ale v týdnu před dalším zápasem bude z nich žít, proto o víkendu místo v sestavě mít nebude. Jde o to najít na sobotu optimální sestavu, co se týká jednotlivých hráčů ve smyslu momentální formy. To načítáme během celého týdne a konečné rozhodnutí padne v sobotu. Základní osu máme. Hráči z ní ukázali nejen v sobotu svou kvalitu v určitých fázích, z toho vycházíme.

Určitě jste měl prostor načíst českou druhou ligu. Jak ji vnímáte? Opava se momentálně nachází v pásmu sestupu. Pod vámi jsou nevyzpytatelná béčka Sparty a Slavie…

Jak jsem si načetl, tak Česká druhá liga je hodně těžká. Je velmi bojovná a soubojová. Rozhodovat budou detaily. Pokud bude naše mužstvo vysoce koncentrované, má na to, aby se vyhnulo sestupovým příčkám v tabulce. Důležitý bude začátek. Pokud se nám do ligy podaří přenést věci z přípravného období, tak jsem toho názoru, že máme na to, abychom hráli i ve vyšších patrech.

Opava opět padla, nájezdovou ruletu rozhodl Spratek

V sobotu čeká Opavu jarní premiéra s olomouckým béčkem, co byste řekl k tomuto soupeři?

Sám jsem v minulosti měl možnost trénovat rezervní tým. Jsou nevyzpytatelní. Hráči jsou formováni v akademii a umí hrát fotbal. Pokud dostanou na trávníku prostor, dokážou být velmi nebezpeční. Bude také záležet na tom, jak boudou doplněni hráči z áčka. Na druhou stranu my se musíme dívat sami na sebe. Jsme přesvědčeni o svých kvalitách, víme, co jsme natrénovali, a to chceme v sobotu předvést.

Poslední otázka směřuje čistě k vaší osobě. Jak se vám zatím v Opavě líbí?

Zatím jsem velmi spokojený. Práce mě baví. Je to pro mě určitá výzva, protože tým se nachází v těžší zóně. Chceme mužstvo posunout a to je cíl mé práce. Našel jsem tady velmi dobré kolegy. Opavu jako město jsem ještě úplně nepoznal, protože má veškerá koncentrace směřovala k práci s týmem. Opava je fotbalové město, lidé tento sport tady chtějí, mají o něj zájem. Moc se těším na první zápas. Ale taky chci říci, že až bude tepleji, pořádně si projdu i město.