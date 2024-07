Roman Brhel dnes 09:07

Velkou posilu do ofenzívy získala fotbalová Opava. Do týmu účastníka Chance Národní ligy se více než po šestnácti letech vrací útočník Libor Kozák. Pětatřicetiletý rodák z Brumovic se dohodl s klubem, který ho vychoval na roční smlouvě. Připraven by měl být do pátečního duelu s brněnskou Zbrojovkou.