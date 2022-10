O pár chvilek později se na druhé straně nádherně trefil Pašek. „Tenhle gól nás poslal do kolen. Nebyli jsme si schopni nahrát,“ přiznal devatenáctiletý fotbalista. Jeho chvíle přišla v závěru prvního poločasu. „Dobře jsme presovali na brankáře a rozehrávku. Dostal jsem balon k lajně a šel na bránu. Původně jsem chtěl hledat Šiguta na zadní tyči, ale pak jsem se rozhodl pro kličku a zakončení. Vyšlo to,“ popisoval svůj třetí gól sezony.

Byla to trefa z kategorie hodně hezkých. „Za gól jsem samozřejmě rád, jen je škoda že to nevedlo k bodům,“ dodal posmutněle rodák z Bolatic. Po přestávce chtěla Opava soupeře z předměstí Brna zlomit. „Dali jsme gól do šatny. Chtěli jsme ve druhém poločase přidat branku a utkání zlomit na naší stranu, ale to se nepovedlo. Sami jsme inkasovali a bohužel alespoň vyrovnat se nám nepodařilo,“ smutnil Denis Kramář, kterého do dospělého fotbalu vytáhl trenér Radoslav Kováč.

Kramářova paráda na body nestačila, Opava padla

Opavě to tentokrát skřípalo v defenzivě. Líšeň si vypracovala hned několik šancí. „V utkání jsme ani dobře nebránili. To, co nás zdobí, nám úplně nefungovalo. Zejména po gólu na 0:1 nám Líšeň začala chodit za obranu a byla hodně nebezpečná,“ poznamenal Denis Kramář.

Slezané v letošní sezoně nastříleli zatím pouze jen deset branek. „Trápí nás produktivita. Dáváme strašně málo branek v poměru s tím, kolik šancí si vytvoříme. Neustále pracujeme na finální a předfinální fázi, ale leží na nás střelecká deka. Možná nám chybí jen trocha štěstí nebo nějaký špinavý gól, kterým bychom to zlomili,“ zakončil své pozápasové povídání.