První zajímavý moment zápasu byl k vidění už po devíti minutách hry. Po centru Sokola propadl balon k Ulbrichovi, tomu ovšem střela nesedla a dobře vypadající možnost vyšuměla do ztracena. O minutu později se Opava radovala krátce z gólu. Po rohovém kopu Bílka prodloužil hlavou míč na Kopečného Yunis. Domácí fotbalista ho uklidil hlavičkou do sítě. Branka ale nebyla nakonec pro ofsajd uznána. Ve 23. minutě přišla velká paráda hostujícího týmu. Matocha kopal rohový kop, na rohu šestnáctky našel centrem Paška. Hostující kapitán ranou z voleje nedal Lasákovi šanci – 0:1. O pár chvilek později kopali Jihomoravané další standardku. Míč si postavil Matocha, balon směřoval pod břevno. Radost mu překazil ale pohotovým zákrokem brankář Lasák. Hosty vedoucí branka nakopla. Měli více ze hry. Ve 32. minutě centroval před bránu Sokol a volný Matocha hlavičkoval těsně vedle brány. A to mohli ještě předtím kopat hosté penaltu. Sudí Nehasil ale Bílkovu ruku neviděl. Tři minuty před koncem se snažili zahrozit Opavští. Avšak hlavička Šiguta po centru Bílka letěla mimo. O pár okamžiku později byla k vidění Kramářova paráda. Ten nejdříve obešel Laczka, následně se zbavil zasekávačkou Černína a střelou na zadní tyč vyrovnal. Nutno je ale třeba říci, že podíl na vyrovnávací brance měl i Kopečný, který díky svému důrazu získal balon a Kramářovi přesně přihrál.