„K minulé sezoně se již nechci moc vracet. Stojíme na prahu nového ročníku. Očekáváme lepší výsledky, chceme dál zařazovat do áčka mladé hráče,“ řekl na předsezónní tiskové konferenci předseda představenstva Zdeněk Viktorin. „Hlavním cílem je klub finančně stabilizovat. Nechceme už tolik utrácet,“ řekl ještě klubový boss, s tím, že Opava bude pracovat o dvě třetiny s menším rozpočtem, než v loňské ligové sezoně. Ke sportovním ambicím řekl: „Baráži bychom se nebránili.“

Slezský FC Opava je v poslední době spojován s osobou úspěšného místního podnikatele Petra Lamicha. „Pan Lamich třiadvacátého srpna vstoupí do Dozorčí rady Slezského FC Opava. Máme dohodu, že nám pomůže s finanční stabilizací klubu,“ prozradil Viktorin. „Dlouhodobě hledáme strategického partnera. Už nějakou dobu se orientujeme pouze na náš kraj, abychom do klubu přivedli osobnosti, kteří k němu mají vztah a jsou z regionu. Je to myslím lepší varianta, než dostat klub do zahraničních rukou,“ poznamenal předseda představenstva SFC Opava.

Pořádně rušno bylo v létě v hráčské i trenérské kabině. „Z minulého kádru odešlo sedmnáct hráčů. Zůstalo jich tu jen čtrnáct a brankáři. Bylo těžké tým doplnit. Hráči, kteří měli kvalitu, už byli pod smlouvami. Proto jsme se zaměřili na hráče bez smluv z regionu,“ poznamenal sportovní manažer SFC Opava Jaroslav Kolínek. Z hostování v Blansku se vrátil Helebrand, úplnými nováčky jsou Šigut, Celba, Janoščín, Putyera a Kadlec. „Chceme hrát aktivní fotbal, hodně běhat. Trenérovi se povedl v přípravě skvělý tah, posunul na střed Didibu s Tiéhim, v tom jsme hodně silní. Musíme ale začít proměňovat šance,“ zvedl prst Kolínek.

"Na přípravu jsme měli jen pět týdnů, což je hodně málo. Budovali jsme nové mužstvo od nuly. V obraně a na krajích v kabině nebyl vůbec nikdo,“ vzal si slovo nový trenér Roman West. „Hned v prvním týdnu jsme vsadili na sehranost týmu, který se nově tvořil. Budovali jsme automatismy. Kluby, které v druhé lize jsou stabilní, mají rok, dva náskok,“ pokračoval ambiciózní trenér. „Tréninky byly náročné, spousta hráčů nebyla zvyklá, být na stadionu deset hodin denně a pracovat. Razím heslo, že co do tréninku vložíte, to se vám vrátí,“ poznamenal West.

K cílům trenér řekl: „Chci vyhrát každé utkání. Otázkou je, na co to bude stačit. Určit teď tabulkový cíl není reálně. To můžeme po patnácti podzimních kolech. Pokud se nám podzim vydaří, můžeme klidně vyhlásit útok na postup. Realita se ale ukáže až na hřišti, tam leží ta pravda."

Změny v opavské kabině

Odchody: Matěj Hrabina (konec smlouvy Brno), Jan Řezníček (konec smlouvy Chrudim), Václav Juřena (přestup Třinec), Karol Mondek (konec smlouvy Zlaté Moravce), Aleš Nešický (konec hostování z Liberce, nyní Karviná), Tomáš Čvančara (Jablonec), Jiří Kulhánek (konec hostování ze Sparty, nyní Dukla Praha), Vilém Fendrich (konec smlouvy Hadec Králové), Štěpán Harazim (přestup Hradec Králové), Patrik Hellebrand (konec hostování Slavia Praha, nyní České Budějovice), David Březina (konec hostování Žižkov), Tomáš Smola (konec hostování Gaz Metan Mediaş), René Dedič (konec smlouvy, nyní bez angažmá), Vojtěch Šrom (konec smlouvy, nyní bez angažmá), Lukáš Kania (konec hostování Baník Ostrava, nyní Třinec)

Příchody: Josef Celba (hostování Baník Ostrava), Oliver Putyera (volný hráč Karviná), Samuel Šigut (hostování Vratimov), Jan Kadlec (hostování Hradec Králové/Chlumec nad Cidlinou), Jiří Janoščín (volný hráč Třinec), Matěj Helebrand (návrat z hostování Blansko), Jakub Vrána (SFC Opava B)