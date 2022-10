V prvním poločase se do velké šance dostal domácí Papadopulos, který napálil míč do tyče. Po přestávce měla šanci i Opava. Po centru Kadlec hlavičkoval nad bránu Rychlý. V 64. minutě odcentroval do vápna Mikuš na Málka ten byl v kontaktu s Helebrandem a sudí nařídil pokutový kop. K jeho exekuci se postavil zkušený Papadopulos. Brankář Lasák směr jeho střely vystihl a skóre zůstalo bez změny. Dvanáct minut před koncem šal Opava do deseti. Rychlý trefil loktem Bartla a byl vyloučen. Když už to vypadalo, že body se budou dělit, přišla sedmá minuta nastavení. V ní kopali domácí roh a míč po Málkově centru dostal do sítě Ezeh.