„Jsem rád, že nám zápas vyšel. Doma nesmíme ztrácet body. Je třeba ale říci, že to nebylo jednoduché,“ řekl Lasák. Během zápasu se blýskl dvěma zákroky, v obou případech jeho kvality prověřil Vrána. „První střela byla v pohodě, balon jsem viděl. Velké problémy mi udělal jeho centr. Míč jsem neviděl, najednou na mě vylétl zpoza hráče. Musel jsem se trochu vracet a nakonec balon přehodit přes branku. Celkově jsem práce moc neměl. Obrana hrála dobře, stejně jako v předchozích utkáních. Musím klukům poděkovat, že mi pomohli,“ vracel se k těžkým momentům, které ho v zápase potkaly.

Do opavské branky se poprvé v letošní sezoně postavil v pohárovém duelu v Rýmařově. „Byli jsme s trenérem domluveni, že pokud zápas v Rýmařově nepokazím, dostanu šanci ve Vlašimi. Obě utkání mi vyšla a trenér mě v brance nechal,“ podotkl. Po odchodu Tomáše Digaňi do Olomouce se čekalo, že právě Lasák bude od prvních kol jedničkou. Opak byl ale pravdou. Trenér West ukázal na Lumíra Číže.

„Doufal jsem, že budu chytat od prvních kol. Myslím si, že i příprava mi vyšla. Ale na druhou stranu povedenou ji měl také Lumír Číž. Trenér se na začátku rozhodl pro něj, což jsem respektoval. Makal jsem na sobě v tréninku dál a věřil, že šance přijde,“ pokračoval v povídání rodák z Budišova nad Budišovkou. Na pořádnou šanci čekal dlouho. „Tak už to v životě chodí. V Opavě se mnou byli kvalitní gólmani. A když už jsem dostal šanci, nedokázal jsem ji pořádně chytit za pačesy. Vyšel mi jeden zápas, v dalším jsem udělal chybu. Proto bych si moc přál, aby mi současná forma vydržela,“ řekl Kryštof Lasák.

Háj byl odměněn za trpělivost, tři body trefil Mleziva

„Je mi sice šestadvacet ale stále sbírám zkušenosti. S každým povedeným zápasem mi jde sebevědomí nahoru, a to přesně potřebuji,“ prohlásil. Šestadvacetiletý strážce opavské svatyně je znám tím, že když nebýval v zápasové nominaci, chodil fandit do kotle s fanoušky. V pátek si atmosféru užil z druhé strany. Při závěrečné děkovačce opavští fandové vyvolávali jeho jméno. „Hodně mě to potěšilo. Měl jsem z toho upřímnou radost,“ svěřil se.

Během pátečního duelu měl dva protivníky. Vedle hráčů Chrudimi taky komáry. „Bylo to hrozné, už v prvním poločase do toho šli. Mám poštípané jak ruce, tak nohy,“ ukazoval na své části těla.

Opavské nyní čeká pohárový duel ve Frýdku-Místku a následně duel s béčkem Sparty. Pak přijde na řadu reprezentační přestávka. „Věřím, že oba zápasy zvládneme. A pak přijde volno. Za vítězství nad Jihlavou máme slíbeny tři dny. Už se těším, až s malou vyrazíme někam na výlet,“ zakončil povídání Kryštof Lasák.