„Nepředváděli jsme špatný fotbal. Na tutové šance ale vyhrálo Táborsko, které se do nich dostávalo po našich chybách v rozehrávce. My jsme zase těžili z dobrého přechodu do útoku. Když jsme šel na hřiště, cítil jsem, jak moc chce tým vyhrát. Nakonec to pro nás dopadlo šťastně,“ ohlížel se za zápasem opavský hrdina. „Kluci odvedli super výkon. V brance nás podržel Bába,“ pokračoval v povídání hvězdný útočník.

Chvíle Libora Kozáka přišla v nastavení nedělního duelu. „Bleška měl balón na středu. Zkoušel jsem si naběhnout za obránce a míč si špičkou kopačky zpracovat. Obránce mě nakonec nešťastně trefil do nohy a penalta byla na světě,“ popisoval bývalý kanonýr římského Lazia klíčový okamžik zápasu.

Na penaltu byl určený společně s Filipem Blechou. „Oba jsme si věřili, oba jsme ji chtěli kopat. Řekli jsme si, že si střihneme a necháme to osudu. Bylo to fér. Volba padla na mě,“ vysvětloval Libor Kozák. Pokutový kop zahrál zkušeně a Opava se dostala do euforie.

Pětatřicetiletý sniper překvapivě začal zápas z lavičky. „Chci hrát, chci vyhrávat. Na druhou stranu ale chápu rozhodnutí trenéra. V týdnu jsme se bavili, že mě s Rézou nechá na lavičce. Musím říci, že Raty s Mužou odehráli povedené utkání. My pak šli do hry a vše dokonali do zdárného konce. Jsem strašně rád za kluky, ze se nám to povedlo. Utkání ukázalo, že máme směrem do ofenzívy více variant,“ poznamenal Libor Kozák.

Jestliže v ofenzivě je tým trenéra Tomáše Zápotočného hodně variabilní, tak v defenzivě má aktuálně personální nouzi. Mimo jsou Janoščín, Srubek a Omale. „Ze srandy jsem trenérům v týdnu navrhl, že mohu hrát i vzadu. V dorostu jsem stopera hrával. Trenéři ale tuto možnost hned zavrhli,“ pousmál se Libor Kozák.

Opavu čeká už v pátek další zápas. Do Městských sadů dorazí rozjetý celek z Chrudimi. „Pro nás to bude super zkouška. Hrajeme doma, věřím, že přijde hodně lidí a my budeme úspěšní. Uhráli jsme čtyři výhry v řadě, což není náhoda. Tým má sílu, táhne za jeden provaz a za to jsem strašně rád. Současnou Opavu vidím hodně pozitivně,“ zakončil bývalý reprezentační útočník.