Los F:NL: Opava hraje první zápas na Vysočině, pak doma přivítá Varnsdorf

/FOTOGALERIE/ Předposlední červencový víkend se znovu roztočí kolotoč zápasů fotbalové FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Jediným zástupcem regionu mezi šestnácti účastníky druhé nejvyšší soutěže zůstal Slezský FC Opava (po postupu Karviné do první ligy a sestupu Třince do MSFL), který do nové sezony vstoupí na hřišti Vysočiny v Jihlavě, doma se poprvé představí ve 2. kole proti Varnsdorfu.

Fotbalisté Slezského FC Opava se od neděle připravují na nový ročník druhé ligy, kterou zahájí v Jihlavě proti Vysočině. | Foto: Deník/Petr Widenka