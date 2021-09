„Život jde dál, teď jsem v Prostějově, ale tam hluboko v srdci mám Opavu. Ta bude navždy mou srdcovkou,“ vyznal se Jan Schaffartzik, s kterým ve slezské metropoli přestali počítat. Původně si plánoval, že kariéru ukončí v opavském dresu. „Měl jsem své představy, ty se ale ne vždy vyplní. Snil jsem o tom, že zamávám tribunám se slzami v očích, zatleskám skvělým fanouškům. Z mých představ zůstaly jen slzy,“ přiznává fotbalista, který za Opavu odehrál 247 mistrovských zápasů, ve kterých vstřelil jednatřicet gólů.

V hlavě má stále okamžik, kdy se objevil na prvním tréninku. „Na to zapomenout nelze, to vám nikdo z paměti nevytěsní. Byl jsem tenkrát natěšený a samou nervozitou jsem se na stadionu ztratil,“ vzpomíná třiatřicetiletý univerzál. „Důvodem nervozity bylo to, že jsem už jako malý kluk chtěl uspět a dojít co nejdál, protože Opavští fotbalisté byli pro mě od samého začátku velkými vzory,“ vysvětluje Jan Schaffartzik. „Sledoval jsem je, podával balony při zápasech a doufal, že budu stejně jako oni jednou oblékat dres opavského áčka a vyběhnu hrdě na fotbalové pódium v Městských sadech,“ pokračoval hráč, který za opavský klub nastoupil do dvaašedesáti duelů v nejvyšší soutěži.

Cíl, který si jako malý prcek dal, si splnil. „Vše se mi splnilo, a za to jsem moc šťastný. Fotbal je ale týmový sport a bez všech těch lidí, co mě podporovali a stáli při mně, bych to nikdy nedokázal. Ve skrytu duše věřím, že co se týká opavské kapitoly v dalších letech, ještě nejsem na konci celé knihy,“ pokračuje v povídání zkušený fotbalista. „Poděkování patří především celé mé velké rodině za obrovskou podporu, ale i přátelům, kteří byli součástí této mé životní etapy,“ dodal jedním dechem.

Jeho opavský příběh byl zajímavý a pestrý. S Opavou zažil vítězství i pády. Nejvíce v laufu byl za trenéra Romana Skuhravého. V sezoně, kdy se Slezané dostali do finále MOL Cupu, dal ve druhé lize čtrnáct branek, toužil po něm například trnavský Spartak. „Za svou kariéru jsem poznal mnoho kamarádů, skvělých lidí i trenérů. Hodně jsem se toho naučil a zažil mnoho radosti. Vychutnával jsem si zaplněné tribuny, fanouškovské chorály, které mi v zápasech dodávaly sílu. Společně jsme vykopali první ligu, a to je pro mne vyznamenání,“ nechal se unést vzpomínkami.

Opavský dres oblékal dlouhých třiadvacet let. „Byly to nezapomenutelné roky, na které budu velmi rád vzpomínat. To mi nikdo nevezme,“ poznamenal Jan Schaffartzik.

V létě opět naskočil do přípravy, chtěl být součástí týmu, který se bude rvát ve druhé lize. Šanci už na trávníku nedostal. „Nic jsem neprovedl, ale odcházím. Sice nerad, ale s čistým svědomím, že jsem pro SFC odvedl za třiadvacet let vždy maximum. Před nedávném jsem se rozhodl přijmout nabídku z Prostějova. S argumenty uvedenými ve výpovědi jsem nesouhlasil a tento svůj názor jsem prezentoval vedení klubu. Nakonec došlo k oboustranné dohodě o ukončení spolupráce. Opavě přeji v dalších dnech, týdnech i letech, jen to nejlepší. Hodně zvláštní bude pro mě vzájemný duel s Opavou. Bude se to ve mně hodně bít,“ zakončil povídání Jan Schaffartzik, jenž si na Hané ihned vybojoval místo v základní sestavě.