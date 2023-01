„Majeed se v sobotu zranil. Dostal úder do hlavy, dva dny byl v nemocnici na pozorování, už je ale v pořádku,“ řekl sportovní manažer Slezského FC Opava Jaroslav Kolínek. Mladý Ghaňan, který měl namířeno původně do Jablonce, měl v utkání s Valachy dobré momenty. „Je to mladý hráč. Máme o něj zájem. S tím, že by jarní část strávil v béčku, kde by měl možnost se ukázat. Je využitelný i pro devatenáctku. Musíme se nyní domluvit s agenturou, která ho zastupuje,“ podotkl šéf sportovního úseku Slezského FC Opava.