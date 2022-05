Podívejte se: Kravaře se protrápily k výhře, spasil je Patrik Kupka

Westova družina je podle něj připravena dobře. „Tréninky mají po celou sezonu ligové parametry. Je vidět, že rukopis trenéra Westa je znát,“ poznamenal Jan Žídek. „Rozhodně nechceme proti Bohemce hrát žádného zanďoura. Budeme se prezentovat aktivním, běhavým fotbalem a presinkem. Zkoušet něco jiného nemá v našem podání cenu,“ řekl jasně oldřišovský rodák.

Na Opavu čeká ligová konfrontace v přímém přenosu. „Těšíme se všichni. Mladí kluci mají jedinečnou možnost si vyzkoušet, jaké je to hrát s ligovým týmem. Bude to úplně o něčem jiném, než v přáteláku nebo poháru. Bude to ostrý zápas, kluci budou mít jedinečnou možnost ukázat, zda na ligu mají, nebo ne,“ pronesl fotbalista se šestasedmdesáti prvoligovými starty na kontě.

Velkou útočnou hrozbou Klokanů je exopavský útočník David Puškáč. „S Puškym jsme si už volali. Řekl jsem mu, že je dobře, že se vystřílel v utkání s Karvinou. Když vyhrajeme, ať dá klidně gól i nám,“ pousmál se Jan Žídek. Vypadá to, že právě tito dva fotbalisté během zápasu na sebe narazí. „Asi budeme hrát na sebe. Za tu dobu, kdy odešel z Opavy, udělal velký progres. Patří k nejlepším útočníkům, ale se mnou to bude mít hodně těžké,“ zdůraznil opavský kapitán.

V Městských sadech se dá ve čtvrtek očekávat vysoká divácká návštěvnost. „Diváci jsou pro nás důležití. Nemyslím si ale, že by bylo vyprodáno. Kdyby přišly čtyři tisícovky, budu spokojen. Tenhle počet dokáže udělat pořádný rachot,“ míní Jan Žídek.

K šancím svého týmu Žídek říká: „Máme velkou energii a chuť. Bohemka do baráže nechtěla, my ano. Oni musí. Sestup je pro ně tragédií.“ Jan Žídek do soutěžních zápasů naskočil v jarní části poté, kdy se zotavil z vážného zranění kolene. „Jsem rád, že hraji. Během zranění jsem byl tak trochu bokem kabiny. Snažím se pomáhat mladým, pochopili, že to s nimi myslím dobře. Je radost sledovat jejich pokrok,“ uzavřel.

Čtvrteční zápas má výkop v 17 hodin.