„Vše je jinak, tuto informaci musím vyvrátit, šlo o soukromou iniciativu mého syna Nshana, jednání probíhalo zcela bez mého vědomí a zájem o post majoritního akcionáře v opavském fotbalovém klubu v žádném případě nemám,“ uvedl majitel společnosti Marlenka Gevorg Avetisjan.

Zajímavé na celé věci byl i fakt, že během soboty došlo, jak na webových stránkách města Opavy, tak SFC Opava ke změně jména zájemce, a to z Marlenky na Marlenka Food, ta je právě zapsaná na Avetisjanova syna.

Majitel Marlenky přiznal, že zpráva o chystaném spojení s opavským fotbalem jej velmi překvapila, neměl o tomto záměru ani tušení a jeho rozhovor se žádostí o vysvětlení se synem rozhodně nebyl z těch přátelských. „Naopak, bylo to hodně hlasité a emotivní. Nshan mi připravil velmi nepříjemnou situaci, postavil mne do role, kterou nikomu nepřeji. Byl jsem skoro v šoku, řada přátel se mne ptala, jak jsem si něco takového mohl vůbec vymyslet. Proč Opava, proč ne Frýdek-Místek, kde žiju, podnikám a jehož jsem velkým patriotem? Přitom já se o fotbal vůbec nezajímám, aktivity naší společnosti jsou směřovány jinam, fotbal mezi nimi není a nikdy nebude. Mrzí mě, že tato možnost vůbec spatřila světlo světa, možná se syn, na něhož se opravdu velmi zlobím, nechal někým zmanipulovat, byla to vyloženě jeho aktivita, takže spojení společnosti Marlenka se Slezským FC Opava musím odmítnout,“ dodal Gevorg Avetisjan.