„Mám radost z toho, že několikaměsíční jednání skončilo zasláním nabídky, kterou již projednalo společně se zástupcem společnosti MARLENKA Nshanem Avetisjanem vedení města. V tuto chvíli budu seznamovat s nabídkou všechny zastupitelské kluby v rámci opavského zastupitelstva,“ uvedl náměstek primátora Petr Orieščík, jenž má SFC v gesci.

V tiskovém prohlášení Slezského FC Opava také stojí, že Společnost Marlenka v nabídce garantuje po dobu tří let finanční zajištění fungování akciové společnosti SFC Opava. Dále nabízí vybudování mládežnické akademie ve spolupráci s českým reprezentantem Vladimírem Coufalem s tím, že se kromě mužského fotbalu, zaměří také na ženský fotbal. Firma chce investovat do klubu a posunout ho do FORTUNA:LIGY.

„V případě, že společnost MARLENKA splní výše uvedené body, chce od města Opavy odkoupit plný balík akcií a stát se tak majoritním akcionářem,“ uzavřel Orieščík.