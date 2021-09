„Doma ztrácet body nemůžeme,“ řekl čtyřiadvacetiletý odchovanec. Už v úterý čeká na Opavu zápas třetího kola MOL Cupu. Slezané hostí od sedmnácti hodin ligovou Boleslav. Matěj Helebrand je přímým pamětníkem vzájemného duelu, který Opava před čtyřmi roky zvládla a postoupila do finále. Dokonce se ve městě škodovek zapsal mezi střelce.

Matěji, po vítězství v Jihlavě a Velkém Meziříčí se od Opavy čekaly i tři body z duelu proti Táborsku. Máte ale jen bod, což je málo…

Určitě jsme šli do zápasu, že ho chceme vyhrát, protože doma ztrácet body nemůžeme, takže zklamání tady je. Pozitivem je naše nula vzadu, už potřetí za sebou, což je pro naši defenzívu dobrou vizitkou. Od toho se můžeme odpíchnout do dalších utkání.

Táborsko mělo nebezpečné výpady, hlavně Tijani vás hodně zlobil…

Dělal nám velké problémy. Je to vysoký, soubojový hráč, který je navíc hodně rychlý. Byli jsme na něj ale dobře připraveni.

Jaké byly poločasové pokyny? Do hry naskočil Samuel Šigut…

Chtěli jsme dostat do hry rychlost, náběhy za obranu, centry. Myslím si, že nám to povedlo, chvilkami jsme i soupeře zatlačili. Chce to ale ještě více zpřesnit centrované míče, finálové přihrávky a dostat se do gólu.

Doma jste zatím odehráli čtyři zápasy, vyhráli jste ale pouze jeden, což je málo…

Neřekl bych, že nám to doma nejde. Třeba s Vlašimi jsme odehráli dobrý zápas, v deseti jsme dokázali výsledek otočit. S Chrudimi jsme si dostali hloupý gól. Věřím, že se to zlepší a budeme vyhrávat.

Složení obrany se ustálilo, už jste našli tu správnou sestavu?

S Pepou Hnaníčkem nám pomohlo to, že před námi hraje Adam Rychlý, na šestce hraje výborně. Je to jeho post. Sám říkal, že se na tom místě cítí dobře. Sbírá hodně hlav, my ho zajišťujeme. Navíc s Pepou jsme hráli celou přípravu a zvykli jsme si na sebe.

V úterý vás čeká MOL Cup s Mladou Boleslaví. Vy osobně si pamatujete na spanilou jízdu pohárem, kdy jste se zastavili až ve finále. Sám jste v semifinále Boleslavi dal branku…

Vzpomenul jsem si na ten zápas. Tenkrát nám fanoušci vytvořili v Mladé Boleslavi domácí prostředí. Teď hrajeme doma, bude to jiné utkání. Jdeme do něj s tím, že chceme uspět. Nemáme co ztratit. Doufám, že přijde hodně diváků a ti vytvoří skvělou kulisu.