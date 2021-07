Slezané přitom mohli vyhrát, vyrovnávací branku inkasovali až v samotném závěru nastavení. „Vzhledem k průběhu zápasu jsme z bodu zklamaní, gól jsme dostali až v 94. minutě. Chtěl bych ale vypíchnout výkon všech kluků. I když jsme dostali ve třicáté minutě červenou, dali jsme v deseti další dva góly, což je hodně pozitivní. Ukázali jsme, že je tady dobrá parta, semkli jsme se a chtěli vyhrát,“ začal utkání hodnotit jeden z nejlepších hráčů na place.

Matěj Helešic otevřel v 11. minutě skóre zápasu proměněnou penaltou, chvíli předtím navíc orazítkoval břevno. „Dalo se to lépe trefit. Rychle jsem se koukl na brankáře a chtěl mu to dát pod břevno, aby se tam už nevyškrábnul, bohužel to ale skončilo na břevně,“ mrzelo oporu záložních řad Slezského FC. „Na penaltu jsem byl určený, věděl jsem, že ji budu kopat,“ podotkl ještě.

Velkou čarou přes opavský rozpočet se ukázala býti třicátá minuta, ve které viděl Celba druhou žlutou a Středočeši navíc z nařízené penalty vyrovnali. „Nebylo to nic příjemného, v naší psychice sehrál roli i gól na 1:2. O půli jsme si řekli, že je před námi ještě půlka zápasu a jdeme se o to hlavně pro lidi porvat. Utkání z naší strany nasazení a parametry mělo, doufáme, že budou lidé spokojení,“ přeje si čtyřiadvacetiletý fotbalista.

Velký podíl měl Helešic i na brance Adama Rychlého, který dorážel jeho štiplavou střelu. „V první fázi jsem to měl na levou, tak jsem si řekl, že vystřelím a gól dám já. Gólman střelu chytl, naštěstí tam byl dobře postavený Dino a dokázal to procpat,“ pousmál se Helešic, jehož ovšem mrzely některé neproměněné šance Opavy. „Já jsem měl břevno, v závěru jsme měli dvě šance, o to víc to teď člověka mrzí. Kluci se tam ale dobře dostaly, povedla se střídání. Kluci jezdili a dodali týmu sílu,“ chválil Matěj Helešic své parťáky.

V neděli čeká Slezský FC pikantní duel na hřišti Brna, které loni stejně jako Opava sestoupilo z FORTUNA:LIGY. „Těšíme se, máme jim co vracet. Já budu shodou okolností hrát na svého dobrého kamaráda Matěje Hrabinu, takže se v týdnu ještě trochu budeme hecovat,“ řekla závěrem opora výběru Romana Westa.