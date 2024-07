Účastník fotbalové Chance Národní ligy z Opavy hlásí exotickou posilu. Se Slezským FC podepsal dvouletý kontrakt s opcí dvaadvacetiletý obránce Wilson Percy Mootoo. Jedná se o reprezentanta Mauricia, který ve své rodné zemi nastupoval za CTN MFA a C. de Joachim.

„Wilson má zkušenosti z reprezentace a je to mladý a rychlostně velmi dobře vybavený hráč, což prokázal i v utkání se Śląskem Wrocław, do kterého se zapojil. Následně bohužel musel z rodinných důvodů odcestovat zpět na Mauricius, což nám celá jednání lehce zkomplikovalo,“ řekl šéf sportovního úseku Slezského FC Opava Martin Latka. „Nicméně na konci minulého týdne již dorazil zpátky do Opavy a v úterý se nám povedlo doladit s jeho mateřským klubem přestupní smlouvu," prozradil opavský manažer.

SFC Opava - Wroclav | Video: Petr Widenka

Mladý zadák by mohl být připraven do pátečního duelu se Zbrojovkou Brno. „Aktuálně pracujeme na tom, abychom jej stihli zaregistrovat a aby tak mohl naskočit již do pátečního utkání s Brnem. Nicméně vzhledem k tomu že se jedná o mezinárodní přestup, navíc ještě z africké asociace, je celý proces delší a náročnější,“ přiznal Martin Latka.

close info Zdroj: Deník/Petr Widenka zoom_in Wilson Percy Mootoo

Wilson Percy Mootoo bere angažmá v Opavě jako velkou výzvu. ,,Jsem velmi šťastný a vděčný za tuto příležitost. Jedná se o mou první zkušenost v zahraničí a vůbec v profesionálním týmu, takže se na to moc těším a nemůžu se dočkat premiéry. Kluci v kabině mě přijali skvěle, věřím, že budeme společně úspěšní. Angažmá v Opavě je pro mě velkou výzvou,“ svěřila se nová posila Slezského FC Opava.