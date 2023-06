/FOTOGALERIE/ Michal Bílek mění Opavu za Teplice. Pětadvacetiletý záložník si tak polepšil. Od nové sezony bude kopat nejvyšší soutěž a obnoví spolupráci s trenérem Frťalou.

Michal Bílek | Foto: Deník/Petr Widenka

Trenér Frťala o mně říká, že jsem dobrá svině, hlásí teplický navrátilec Bílek

„Jsem šťastný, že to vyšlo. Jsem odchovanec, vracím se domů. Navíc se nám s přítelkyní narodil syn, tak o to víc jsem rád, že se vracím. Teď je jen na mě, jak se ukážu trenérovi Frťalovi,“ řekl Michal Bílek. Ke svému působení v Opavě uvedl: „První rok byl z mé strany nic moc, ale vyhrávalo se, udělala se baráž. Na podzim jsem pod trenérem Westem nastupoval pravidelně. Hrál jsem stopera. Teď mě trápilo koleno, přitahovač, nebyl jsem stoprocentní. Ale byli jsme dobrá parta.“ Teplický odchovanec do Opavy dorazil v prosinci 2021 po konci smlouvy v Ústí nad Labem. Celkem v dresu SFC naskočil do 41 soutěžních utkání, ve kterých si připsal jednu branku a v opavském dresu si zahrál také baráž o FORTUNA:LIGU.