Spravit si chuť za porážku v Třinci mají v plánu fotbalisté Slezského FC Opava. Slezané v sobotu na domácím trávníku hostí Chrudim. Trenér Roman West připustil změny v sestavě.

Opava hraje v sobotu na domácím trávníku | Foto: Deník/Petr Widenka

„Je možné, že změny budou, zápasy jdou v rychlém sledu, musíme sestavu občerstvit,“ řekl v pátek před zápasem šéf opavské lavičky. Do sestavy by se mohl vrátit Josef Hnaníček, který v Třinci absentoval. „Začal trénovat. Uvidíme, jak na tom bude v den zápasu,“ poznamenal West. Na otázku, zda by se v nominaci mohl objevit Jan Schaffartzik, odpověděl: „Ještě nevíme. Uvidíme, podle aktuální situace.“