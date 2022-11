Co s tím?

První věc, která je pro mě strašně důležitá, když jsem si to porovnával s loňskou úspěšnou sezonou, je ta, že nedáváme góly. V podstatě jsme jich vstřelili nejméně z celé druhé ligy. Je tak jasné, že musíme přivést hráče do ofenzivy, silnější útočníky, kteří góly dávat budou. Druhá věc je, že musí přijít kondiční trenér. Není možné pracovat v režimu, v jakém jsme pracovali na podzim. Spousta věcí z loňské sezony se momentálně vlivem zužování a zeštíhlování financí nedělala. Jsou to i věci okolo servisu pro tým, ať už se jedná například o regeneraci. Posily a kondiční trenér jsou pro mě prioritou. Měl by to být signál do kabiny pro hráče, že se něco mění, a to v případě konkurence. Měl by to být i signál pro fanoušky, že klub se snaží dělat maximum pro to, aby jarní část vypadala jinak.

Říkáte, že potřebujete hráče do ofenzivy, ale v průběhu podzimu přišel zkušený Yunis, který dal nakonec jen jeden gól, a to ještě z penalty…

Měl trochu handicap, že byl dlouhou dobu zraněný, netrénoval. Rozehrával se, dal gól z penalty. Pak přišel faul na Spartě, znovu měl výpadek a na konci podzimní části se znovu zranil. Neodehrál moc zápasů a taky se do toho nedostal, co se týká herního tempa a vytížení. Chci věřit tomu, že pokud bude zdravý a udělá celou zimní přípravu, bude schopen týmu na jaře výrazněji pomoci.

Vstup do sezony jste měli vcelku dobrý, ale konec podzimu Opavě vůbec nevyšel, proč?

Má to jasné příčiny. V létě odešlo šest silných hráčů, opor, na kterých naše hra stála. Většina z nich skončila v lize. Vypadalo to, že mužstvo výrazně oslabilo. Šanci dostali kluci, kteří loni nehráli, spíše jen střídali. Velmi dobře to vypadalo v přípravě, vypadalo to i velmi dobře herně v úvodu sezony. Jenomže se nakupily další věci. Nehrál Pikul, to byl důležitý článek naší hry. Distanc na čtyři zápasy dostal Rychlý. K tomu se zranili Yunis, Haitl, Kopečný. Absencí bylo hodně a ke konci podzimu hrálo velké kvantum mladých hráčů nebo odchovanců. Ukázalo se, že to výsledkově není konkurenceschopné na druhou ligu a konec podzimu nám hrubě nevyšel.

Pojďme ještě k Pikulovi. Myslíte si, že s ním byste těch bodů měli více?

To je těžko odhadovat. Každopádně se po jeho odstavení změnil styl hry. Byl to pro nás rozdílový hráč ve středu zálohy, který si dovolil jeden na jednoho. Je to hráč, který umí rozehrát balon, chodit za obranu nebo vystřelit ze střední vzdálenosti. Mohl dát nějaké góly, byl důležitý pro mezihru a pro přípravu finální fáze pro útočníky. My jsme tam takového druhého hráče neměli. Chápu i klub, že chtěl udělat nějaké kroky, ale na druhou stranu jsme do konce podzimní části za něj nenašli adekvátní náhradu. Z mého trenérského pohledu jeho absence týmu ublížila, jak výsledkově, tak herně.

V Opavě má Pikul smlouvu do léta. Co s ním bude na jaře?

Vyřešit se to musí. Vzhledem k situaci, v jaké se nacházíme, pokud bude Pikul pátého ledna sedět v kabině, tak musí jednoznačně hrát. Nebo musí být prodaný, nic jiného mezi tím být nemůže. Nelze jít podle podzimního scénáře.

Když se podíváme na pozitiva podzimu, tak tím velkým byl Kryštof Lasák v brance. Dostal šanci v poháru, a od té doby se vypracoval v oporu týmu…

Pokud to vezmu komplexně, tak nás celé dvě sezony zdobí výborná defenziva. Loni chytal velmi dobře Digaňa, který mužstvo xkrát podržel. Nyní vyšel perfektně tah s Kryštofem Lasákem, který šanci chytil, pravidelně chytal velmi dobře a mužstvo držel. Vypracoval se v jednoho z lídrů týmů. Zařadil se k Jirkovi Janoščínovi, Adamovi Rychlému nebo Honzovi Kadlecovi, kteří defenzivu drží a mají zásluhu na tom, že obranná fáze je jedním s velkých pozitiv týmu.

Letní posily Doleček s Dostálem se vůbec neprosadily. Čemu to přikládáte?

U nich musíme být trpěliví. Jsou to mladí kluci, navíc přišli ze třetí ligy, respektive z divize. Potřebují tak nějaký čas, aby se adaptovali. Víceméně dostávali přednost hráči, kteří v Opavě už byli a zkušenost s druhou ligou měli. Problém je v tom, že v loňské sezoně jsme spoustu zápasů rozhodovali na konci, pomohli jsme si střídáním, kdy byla silná lavička. Letos se nám to nedařilo, tedy až na zápas s Chrudimí, kdy měl Ščudla jedna plus jedna. Letos nám střídání nepomohla, proto byla jejich pozice složitější.

Video: Opavský trenér Petr Czudek o sobotní porážce s Pardubicemi

Opava chce stavět hlavně na mladých hráčích. Jenomže na druhou stranu, ti se musí od někoho učit…

S tím naprosto souhlasím. Konec podzimu ukázal a zejména do očí bijící byl zápas s Třincem, kdy na trávníku bylo hodně mladých hráčů, kteří nemají vedle sebe někoho zkušenějšího, který by byl pro ně oporou. Za posledních pět zápasů jsme byli nejhorší z celé druhé ligy. Úroveň, která tam byla, nedosahovala úrovně druhé ligy. Říkám mladí hráči ano, odchovanci ano, ale jen do určité míry. Musí být namixováni se staršími a zkušenými, aby na hřišti byla kvalita, která je schopna i s mladými dělat výsledky.

Nemáte strach z toho, že vám v zimě ještě někdo odejde?

Může se to stát, a pokud nedojde k doplnění mužstva, co se týká kvality a zkušenosti, tak bychom mohli mít na jaře velké problémy.

Už máte vytipované posily?

Mám připravené hráče, budeme je projednávat s vedením klubu. Věřím, že se povede co nejvíce těchto hráčů přivést, aby byl signál směrem do kabiny ohledně konkurence a směrem k fanouškům, že se něco děje a že situace není klubu lhostejná.

Budete na vedení tlačit, aby se neopakovala letní pauza, kdy to z hlediska posil nedopadlo zrovna nejlépe?

Budu tlačit, ale klub musí chtít.