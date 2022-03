„Jsem rád, že jsem se trefil. Moc gólů nedávám, jsem sváteční střelec. Naposledy jsem v mistrovském zápase skóroval ještě v barvách Třince, což o něčem vypovídá,“ usmíval se po utkání devětadvacetiiletý fotbalista. „Navíc jsme vyhráli a když člověk k tomu přispěje gólem, je to to nejlepší, co se může stát,“ doplnil Jiří Janoščin.

Opava se proti Dukle rozjížděla pomaleji. Nicméně týmu z Julisky nedovolila téměř nic. „Hráli jsme se soupeřem, jehož herní styl nám vyhovoval. Dukla nebránila v hlubokém bloku a snažila se o kombinační fotbal, což nám sedělo,“ pokračoval v pozápasovém rozhovoru zkušený stoper. „ Těžili jsme z dobré mezihry a odvahy při rozehrávce, ze které pak plynuly nějaké šance a také gól Tomáše Rataje. Na konci poločasu nám pak pomohl rohový kop, ze kterého jsme se dokázali prosadit podruhé,“ vracel se k rozhodujícím momentům duelu.

Slezané se prezentovali opět dobrou defenzivou. Už třetí zápas v řadě zvládli s nulou vzadu. „Držíme soupeře daleko do vlastní brány, nepouštíme ho do střel. Takovou zarputilost směrem do defenzivy jsem nikdy předtím ve své kariéře nezažil. Musím smeknout celým týmem,“ chválí Jiří Janoščin, ktrerý společně s Janem Žídkem tvoří jednu z nejlepších stoperských dvojic v soutěži. „Součinnost směrem dozadu je skvělá, s Honzou Žídkem mám pocit, že spolu hrajeme od mala. On je ten, co mluví a já se tak můžu více soustředit na hru. Tuhle roli zvládá strašně dlouho, pamatuji si, že tak stejně hrával, když jsme nastupovali proti sobě jako soupeři. To jsou asi ty klíčové věci proč se nám teď daří,“ zvedl prst odchovanec Bystrce.

V pátek hraje Slezský FC opět na domácím trávníku, tentokrát hostí Jihlavu. „Máme tu svůj hrad, ve kterého nechceme ztrácet žádné body. Každopádně pořád prostě funguje to otřepané klišé, že jdeme zápas od zápasu. Cílem kabiny pořád zůstává držet se co nejvýše u barážových příček,“ uzavřel povídání Jiří Janoščin.