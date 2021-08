„Začneme utkání, neuvěřitelnou, lehkovážností, kdy ztratíme balon při našem autu. Soupeř jde do otevřené obrany, naštěstí nás podrží brankář,“ začal své zápasové hodnocení po Dukle trenér Roman West. „Pak se zvedneme, začneme hrát. Máme několik slibných situací, gól se nám ale nepodaří dát,“ pokračoval trenér SFC Opava.

Opava se snažila kombinovat, šlo ji to, nicméně zbytečné ztráty pokračovaly, a ty ji lámaly vaz. „Bylo to neuvěřitelné, jak lehce jsme balony ve středu ztráceli. Na mysli mám Didibu a Tiéhiho. Dukla chodila do otevřené obrany a jednu akci vyřešila gólově,“ kroutil hlavou West.

V poločasové přestávce bylo v opavské kabině pořádně dusno. „Byl kravál. Nemůžeme takto ztrácet balony. Soupeř si v prvním poločase nic sám nevytvořil. Všechno měl po naších ztrátách. Apelovali jsme na hráče, aby tam byla větší zodpovědnost,“ popsal dění v kabině trenér.

Jenomže změna nepřišla. „Vlezeme na hřiště s tím, že chceme výsledek otočit, ale hned dostaneme gól. Pak se sice dostaneme do platonického tlaku, ale to je málo. Dnes mi tam chyběla obrovsky od středových hráčů zodpovědnost. Nemají zodpovědnost ke klubu,“ zlobil se West.

Jak se současného stav ven? Je nutné posílení mužstva zejména do středu hřiště, musí přijít hráč, který bude zodpovědný za střed pole, bude odebírat míče. My pak ty dva můžeme posunout o patro výše. Dopředu jsou schopni něco vytvořit, dozadu jsou hrozní,“ má jasno Roman West. „Realita je taková, že máme jen jedno vítězství, a to ještě nad týmem, který hrál loni MSFL. Jinak výsledky nejsou. Kádr je prostě třeba doplnit,“ zdůraznil.

Opava nedává góly. Nic na tom nezměnil ani příchod útočníka Luky Pisačiče. „Na tréninku zakončuje všechno. Pravou, levou, hlavou. Přijde zápas a ja to tam nevidím. Hrál dva a půl zápasu a gól nedal,“ zakončil Roman West.