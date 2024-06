VIDEO: Útočník Libor Kozák trénuje s Opavou! Chystá se velký návrat

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Kruh se uzavírá! Hvězdný útočník Libor Kozák se připravuje na návrat do mateřské Opavy. Ve čtvrtek se pětatřicetiletý rodák z Brumovic zapojil se Slezským FC do přípravy. Vše směřuje k tomu, že v podzimní části oblékne žluto – modrý dres. Bývalý reprezentant se do opavského klubu vrací po dlouhých šestnácti letech.