Opavští se s Vlašimí zatím ve druhé lize utkali čtrnáct krát. Čísla hovoří jasně pro Opavu, ta Středočechy porazila osmkrát, třikrát neměl zápas vítěze, stejně počet utkání vyhrála Vlašim. Jedno její vítězství Opavské hodně bolelo, poslalo je totiž do MSFL.

Žijeme ale současnosti. V sobotu se dá očekávat zajímavé utkání. Vlašim navázala spolupráci s pražskou Slavii, a to se promítlo do složení jejího kádru. „Proti Vlašimi jsem už nastoupil. Hráli za ní hráči ze Sparty, nyní ze Slavie. Je to bezesporu kvalitní tým. Musíme být maximálně koncentrováni. Hrajeme ale doma a povinnost nám velí vyhrát,“ řekl opavský obránce Josef Celba.

Pojďme se nyní podívat, s jakým kádrem trenér Martin Hyský ve Vlašimi pracuje. V balíčku fotbalistů, kteří z Edenu dorazili, je brankář Matyáš Vágner, který si svou ligovou premiéru odbyl shodou okolností proti Opavě. Dalším zajímavým fotbalistou je Denis Višinský, který už také ví, co znamená zahrát si za první tým sešívaných. Kvalitu má také Michal Hošek a velmi zajímavě se jeví útočník Denis Alijagič.

Jedná se o bývalého sparťana a také mládežnického reprezentanta Bosny a Hercegoviny. Ze Slavie přišlo do Vlašimi snad osm hráčů, kteří mají svou kvalitu. Viděli jsme je v generálce. Přišel se na ně podívat celý realizační tým v čele s trenérem Trpišovským. Když ke slavistickým mladíkům připočteme například zkušenost v podobě Jandy nebo Červenky, postaví se proti Opavě velmi slušný tým. „Na utkání se těšíme. Opavský stadion má své kouzlo. Navíc teď to bude i s diváky,“ poznamenal kouč SFC Opava Roman West. „Čeká nás nepříjemný a silný tým, který má individuální i týmovou kvalitu. Máme před sebou obrovsky těžký zápas, ale my ho chceme zvládnout. Chceme být lepší než soupeř, vyhrát a dobře se odrazit,“ podotkl trenér Opavy.

Vlašim míří do Slezska s velkým optimismem. „Jedeme do Opavy vyhrát, stejně jako každé utkání. Takhle to musíme mít nastavené v hlavě od začátku. Samozřejmě musíme mít k soupeři respekt. Opava je kvalitní a zkušený tým, který se může opřít o hráče s ligovými zkušenostmi. Herně náš soupeř nepodával v lize špatné výkony, jen se nedokázal prosadit gólově. V Opavě je navíc fotbalové prostředí a fanoušci tam dokážou vytvořit dobrou atmosféru, což je pro soupeře nepříjemné. Osobně očekávám vyrovnaný zápas,“ řekl sobotnímu duelu v Městských sadech kouč Vlašimi Martin Hyský. Zápas má výkop v 17 hodin.