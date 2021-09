„Byly to cenné, odmakané a zasloužené tři body,“ shrnul po utkání Šigut. „Myslím si, že tato výhra nás posune dál a konečně uděláme sérii vítězných zápasů. Uklidnil nás gól, mohli jsme v prvním půli přidat ještě jeden, ale nepodvedlo se. Důležitým faktem bylo i naše čisté konto. Naše defenziva pracuje dobře. Kluci vyhrávají všechny osobní souboje, teď se nám dařilo sbírat i odražené balony a chodit z toho do rychlých brejků,“ pochvaloval si rychlonohý záložník.

Opavský tým je zatím více úspěšný na soupeřových hřištích, než na stadionu v Městských sadech. „Nevím, čím to je. Ale je třeba s tím něco udělat. Jedno vítězství je málo, a to už kvůli fanouškům. S Líšní to v sobotu musí být za tři body,“ zdůraznil Šigut. Opavští v minulém týdnu zažili v rámci MOL Cupu konfrontaci s ligovou Mladou Boleslaví. Zápas skončil porážkou 2:4. „První poločas by z naší strany špatný. Ve druhém jsme se zlepšili, škoda, že tak pozdě. Druhá část zápasu skončila 2:2. hrát tak celé utkání, uhrajeme lepší výsledek,“ mínil odchovanec Frýdku – Místku.

Samuel Šigut v předešlých dvou zápasech v základní jedenáctce Slezského FC Opava absentoval. „Utkání na Dukle mi nevyšlo, ze sestavy jsem vypadl. Teď mi dal trenér znovu důvěru, chci hrát, co nejvíce. Na druhou stranu jsem vůbec nečekal, že dostanu v Opavě tolik prostoru,“ zakončil fotbalista, který v létě absolvoval zkoušku v pražské Slavii.