„Ztratili jsme dva body. V utkání jsme si vytvořili spoustu šancí. Řekl bych, že za pět odehraných kol jsme měli gólovek nejvíce,“ vracel se k utkání opavský trenér Roman West. „Už v úvodu utkání tam byly gólové situace od spousty hráčů. Jenomže jsme se nedokázali prosadit. Poločas byl 0:0,“ povzdechl si šéf opavské lavičky.

Po přestávce se přece jen Slezané dostali do vedení, trefil se Tiéhi. „Ve druhé půli dáme branku, vedeme 1:0. V té chvíli získáváme větší jistotu, tlak, máme další dvě, tři situace, kdy můžeme utkání rozhodnout. Nerozhodneme, dáme si vlastní gól,“ kroutil hlavou naštvaný trenér a dodal: „Nejsme schopni dávat góly, nejsme produktivní. Dnes to byly situace na tři zápasy.“

Opava sáhla ke změnám v sestavě. „Změny přicházely z nějakých důvodů, chtěli jsme kádr občerstvit, protože jsme hráli za patnáct dní čtyři zápasy. Chtěli jsme dát šanci dalším hráčům,“ vysvětloval Roman West. „Co se týká Večerky, chtěli jsme dát do hry levonohého stopera, zlepšit rozehrávku. Pisačič nám měl pomoc, co se týká standardek, údernosti ve vápně,“ pokračoval šéf opavské lavičky.

Ve druhém poločase nahradil Večerku Rychlý. „Měli jsme problém s dlouhými balóny. Adam nám pomohl, byl výborný, všechny hlavy posbíral. Odehrál skvělý poločas, bohužel si dal vlastní gól. Je to už o smůle,“ pravil West.

Opava má v tabulce pouze pět bodů. Nyní jí čekají zápasy na Dukle a v Jihlavě. „Potřebujeme vyhrát na Dukle. Potřebujeme zopakovat výkon z Brna, hrát brejkový fotbal a ty gól dát. Potřebujeme vyhrát. S Vlašimi ztrácíme body, v Brně ztratíme body, v Třinci to mohla být alespoň remíza. Dnes jsme měli šance na vítězství. Beru, že naše obrana dělala chyby. Ale měli jsme vyhrát 6:4, 5:3,“ zakončil West své hodnocení.

„Byl to hektický zápas. Směrem dopředu šlo o nadstandardní druholigové utkání,“ vzal si slovo hostující trenér Jaroslav Veselý. „Diváky to muselo bavit. My jsme měli v prvním poločase tři, čtyři tutovky, to samé soupeř. Opava nám dala gól z ničeho. Mohla nás dorazit, to se ji nepovedlo. My jsme vyrovnali, mohli jsme i vyhrát. Remíza je ale spravedlivá. Utkání klidně mohlo skončit 5:5,“ zakončil Veselý.