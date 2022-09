Hlučín jede, v sobotu loupil ve Frýdlantu

Po necelé hodině hry musela Opava nuceně střídat Yunise, kterého do hlavy trefil Vitík. V dalším průběhu diváci příliš zajímavých momentů neviděli. Letenští, byť hodně posílení toho směrem dopředu moc nepředvedli. Spíše se soustředili na defenzivu a hubené vítězství nakonec udrželi. Opava sahala po bodu, ovšem Helebrand Heču nepřekonal.

„Sparta proti nám nasadila celou lavičku, která byla v nominaci proti Baníku. My jsme měli v úvodu jednu šanci, pak jsme se ale zbytečně zatáhli. Byli jsme pasivní a Sparta toho využila,“ vracel se k zápasu trenér Opavy Roman West, který už v prvním poločase stáhl ze hry Rataje. „Nebylo to kvůli výkonu. Šlo o taktický tah. Potřebovali jsme nahoře pokrýt a udržet balon,“ vysvětloval kouč. Nicméně i Yunis šel brzo ze hry. „Dostal ránu do obličeje od Vitíka a musel do nemocnice, má podezření na otřes mozku. I tak jsme ale sahali proti těžkému soupeři po vyrovnání. Myslím si, že za předvedenou hru jsme si bod zasloužili,“ zakončil Roman West.

Sparta Praha B – Slezský FC Opava 1:0 (1:0)

Branka: 22. Fortelný. Rozhodčí: Ulrich – Hurych, Mojžíš. ŽK: Vitík, Horák, Vydra – Rychlý. Diváci: 488.

AC Sparta Praha B: Heča – Suchomel, Vitík, Panák, Horák – Wiesner, Vydra, Fortelný, Sáček (71. Pudhorocký), Karabec (71. Kuchař) – Schánělec (82. O. Novotný). Trenér: Michal Horňák.

SFC Opava: Lasák – Haitl, Janoščín, Helebrand, Kadlec – Kopečný (75. Janjuš), Macháček, Rychlý, Kramář, Šigut – Rataj (31. Yunis, 58. Ščudla). Trenér: Roman West.