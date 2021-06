/FOTOGALERIE/ Fotbalová Opava má jasno. Informace Deníku se potvrdily. Nástupcem Radoslava Kováče na lavičce Slezského FC Opava se stal Roman West. Z pozice sportovního manažera bude klubu z Městských sadů šéfovat Jaroslav Kolínek.

Jaroslav Kolínek, nový sportovní manažer SFC Opava | Foto: František Géla

Roman West přišel do Opavy dělat mládež, ale bylo jasné, že při první příležitostí bude hlavním adeptem na post hlavního kouče. V minulosti pracoval hlavně u mládeže. S dospělým fotbalem má zkušenosti z Vítkovice a naposledy Hlučína. „Je to mladý a ambiciózní trenér, který navíc pochází z našeho regionu. Líbí se nám styl fotbalu, kterým se jeho týmy prezentují,“ řekl Zdeněk Pospěch, který měl po konci Pavla Zavadila na starosti sportovní úsek. Roman West podepsal v klubu dvouletou smlouvu. Jedním z Westových asistentů by mohl být kouč opavské osmnáctky David Mikula, který pod ním hrával ve Vítkovicích.