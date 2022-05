V pátek se hrálo na Letné o šest bodů. Opavští měli před zápasem personální komplikace. Čtyři žluté karty nepustily do hry Janoščina, zdravotní problémy pak Kadlece, Rychlého a Helebranda. "Byl to pro nás problém. Posunuli jsme na stopera k Žídkovi Didibu. Spolu hráli i v lize. Jde o zkušenou dvojici. Šanci pak dostal ještě Macháček. Je to pracovitý kluk a rozhodně nezklamal,“ vzal si slovo úvodem opavský trenér Roman West.

Opava je krok od finále! Výhru v Brně přinesl týmový výkon

Sparta tentokrát na rozdíl od předešlých zápasů nenasadila žádnou posilu z ligového áčka. „Měli jsme už v týdnu informace, že soupeř bude hrát s mladými hráči,“ řekl kouč Opavy. Jeho tým šel do vedení v prvním poločase. Kdy se po standardce Pikula a hlavičce Žídka trefil Didiba. „První poločas nebyl z naší strany dobrý. Moc nám to neběhalo. Přesto se nám podařilo dát důležitý gól,“ podotkl Roman West.

Ve druhém poločase nasadil kouč Sparty Michal Horňák do hry Matyáše Kozáka, který vyrovnal a měl i další šance. Nicméně jediný gól zápasu vstřelil opavský Darmovzal, který upravil na konečných 1:2. „Ve druhém poločase to bylo na obě strany otevřené. Své šance jsme měli my i Sparta. Mohli jsme své vedení navýšit, ale stejně tak mohla Sparta zápas otočit na svou stranu. Za výsledek jsme absolutně šťastní, ale s hrou by to mohlo být ještě o něco lepší,“ přiznal šéf opavské lavičky. K druhé půli ještě dodal: „Po střídání Kramářem jsme to pak dokázali rozběhat a byli jsme lepší v presování. Donutili jsme Spartu odkopávat balóny a nutit ji k chybám. Ale v naší rozehrávce a hře odzadu jsme toho moc nepředvedli.“

Opava se v tabulce posunula na třetí příčku, která ji zaručuje účast v baráži o ligu. „Po šesti kolech jsme měli pět bodů. Padaly hlasy, že budeme hrát o záchranu. Nyní dvě kola před koncem jsme na barážových příčkách. Uděláme všechno proto, abychom si o ligu zahráli. Osud máme ve svých rukou. Věřím, že nakonec jednoho z ligistů vyzveme,“ zakončil Roman West.