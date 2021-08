Pisačić naposledy působil v Srbsku, kde hrával za tým OFK Backa. Má ze sebou také i angažmá v nižších rakouských soutěžích, kde nastupoval za SV Eberau, SV Lafnitz a rezervní tým Mattesburg. V rodném Chorvatsku kopal rodák ze Zagrebu za NK Naftas – IG, Granicar Gradip, Strmec Bedenica a Sl. Belupo.

Druhý jmenovaný je odchovancem senegalského klubu US Goree. Následně se přestěhoval do Francie. Jeho posledním klubem byl Pau FC, účastník druhé nejvyšší francouzské soutěže. „Oba hráči se v příštím týdnu zapojí do tréninku v Opavě. Budou u nás na zkoušce. Záleží na nich, zda si řeknou o případnou smlouvu," řekl sportovní manažer Jaroslav Kolínek, který pracuje ještě na příchodu jednoho zajímavého zahraničního hráče.