Fotbalistu do defenzívy získala druholigová Opava. V Jablonci ulovila čtyřiadvacetiletého zadák Patrika Haitla. Obránce, který prošel i pražskou Slavii podepsal ve slezské metropoli dvouapůlletý kontrakt.

Patrik Haitl a Jaroslav Kolínek | Foto: SFC Opava

Patrik Haitl má na kontě dvanáct prvoligových startů v barvách Jablonce. Ligovou premiéru si odbyl dvanáctého září roku 2020, když nastoupil na minutu proti ostravskému Baníku. S fotbalem začínal v týmu FC Jílové. Kromě Jablonce a Slavie kopal také za Benešov a SK Újezd Praha. „O Patrika jsme měli zájem již před rokem, ale Jablonec si jej chtěl nechat. Do letní přípravy jsem ho chtěl znovu, ale do Jablonce přišel nový trenér, který mu chtěl dát šanci zabojovat o místo v kádru. Patrik pod trenérem Horejšem udělal celou letní přípravu, nicméně v lize by nedostával tolik prostoru, proto jsem se rozhodli do jednání znovu vstoupit. Je to poctivý, rychlostně vybavený hráč. Věřím, že prokáže kvalitu a bude pro nás platným hráčem,“ okomentoval novou posilu sportovní manažer SFC Opava Jaroslav Kolínek.