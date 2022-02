Ratajovi dal první šanci v dospělém fotbale trenér Radoslav Kováč, to se psala sezona 2020/221, tehdy ještě Slezané působili v nejvyšší soutěži. V té nastoupil odchovanec Opavy do sedmnácti utkání, ve kterých vstřelil jednu branku. Tu si zapsal do sítě Mladé Boleslavi, bylo mu sedmnáct let, osm měsíců a jednadvacet dnů, což z něho udělalo nejmladšího střelce v klubové historii.