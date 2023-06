/FOTOGALERIE/ Poslední bitvu sezony mají před sebou fotbalisté Slezského FC Opava. V neděli je na domácím trávníku čeká Varnsdorf. Slezanům jde o hodně. Nemají totiž jistou záchranu ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE, nicméně situaci mají ve svých rukou. Když Severočechy porazí, mají druholigovou jistotu.

Opavu čeká zápas o všechno. | Foto: Deník/Petr Widenka

Opava ve středu vyhrála v Třinci a výrazně si před posledním kole vylepšila svou pozici. Osud má ve svých rukou. Pokud vyhraje, je zachráněna. Za určitých okolností si může dokonce dovolit i prohrát. „Jsem rád, že jsme do této situace před posledním kolem dostali. Polovinu úspěchu jsme udělali ve středu, nyní to musíme dotáhnout do zdárného konce,“ řekl opavský kouč Miloslav Brožek.

Varnsdorfu patří v tabulce šestá příčka. Naposledy doma remizoval s Karvinou. „Čeká nás velmi silný soupeř, který hraje útočně a má výbornou přechodovou fázi. Má hráče do tahu a rychlosti,“ poznamenal trenér SFC Opava. Mezi klíčové postavy týmu trenéra Miroslava Holeňáka patří osmadvacetiletý záložník Adam Ondráček. „Inteligentní hráč, je náběhový, jeden z nejlepších v soutěži,“ řekl ještě Miloslav Brožek. Opavští by měli jít do zápasu v kompletním složení, tedy až na Adama Ščudlu.

Zápas má výkop v 17 hodin, vstup je zdarma. Pro fanoušky, kteří dorazí ve žlutém, bude přichystáno 200 piv zdarma, ty budou k dispozici u dvou stánků, které budou jasně označeny (jeden u vstupu od Opavice, druhý u vstupu od Střelnice).