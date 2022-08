Vlašim na nepodvedený vstup do sezony zareagovala angažováním Jiřího Kulhánka, který loni kopal za pražskou Duklu a má za sebou také půlrok v opavském dresu. „Vlašim se posilnila o Jiřího Kulhánka, i bez něj měla zajímavý tým. Loni byli druzí, i přes odchody herní styl nezměnili. Vysoko presují, jsou nebezpeční. Nečeká nás lehké utkání,“ uvědomuje si dobře trenér opavského týmu Roman West. „Nemají zatím ani bod. O to, to bude pro nás těžší. Los v úvodních kolech nemáme lehký,“ dodal.

Opava po vítězství nad Duklou dvakrát prohrála. Ve druhé lize nedala 188 minut gól. „Je pravdou, že v posledních zápasech druhé ligy jsme nevstřelili branku. Mrzí to, o to více, že v obou případech jsme byli lepším týmem, měli jsme šance, které jsme neproměnili. To se projevuje do sebevědomí týmu. Na druhou stranu v poháru jsme nastříleli devět branek, věřím, že do sobotního duelu se to promítne,“ přeje si Roman West.

Slezané v prvním kole padli ve Varnsdorfu, kde jim vaz zlomily standardní situace. Je pravdou, že standardní situace ve Varnsdorfu nám nevyšly. Zaměřili jsme se na ně. Udělaly se i změny v sestavě. Začal hrát Helebrand, který patří mezi vyšší hráče. Proti Dukle a Olomouci problém nebyl. V těchto zápasech jsme soupeře do ničeho ze standardních situací nepouštěli. Mysleli jsme si, že je to vyřešené. Jenomže přišlo utkání s Vyškovem. Soupeř kopala dvě standardky, Dal jeden gól, trefil břevno. Opět jsme se této problematice věnovali. Je to koncentraci, osobní i zónové obraně. Pomoci více musí i brankář,“ podotkl Roman West.

Sobotní duel ve Vlašimi má výkop v 17 hodin.