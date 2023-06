/VIDEO, FOTOGALERIE/ Těžký letní dril začal. Fotbalisté Slezského FC Opava mají za sebou úvodní trénink. Ještě před čtrnáctou hodinou představili Slezané dvě nové tváře. Dvouleté kontrakty podepsali Adam Ondráček a Matěj Hýbl, kteří tak doplnili brankáře Adama Richtra. O místo v druholigovém kádru bojuje také pětice zahraničních fotbalistů.

Opava začala v neděli přípravu. | Video: Petr Widenka

Trenér Miloslav Brožek své svěřence vůbec nešetřil. Neustále je povzbuzoval, bylo vidět, že si první trénink úžívá. „Užívám si to. Kluci jsou skvěle nastaveni do práce, mám z toho radost. Je na nich vidět velká míra vnitřní motivace a uvědomění, že chceme pokračovat ve výsledcích z konce sezony,“ pochvaloval si Miloslav Brožek.

Nové hráče zatím příliš komentovat nechtěl. „Jsme ve fázi tvorby, je třeba si uvědomit, že v květnu nebylo možno na nic reagovat, protože jsme nevěděli, jak bude naše pozice v nové sezoně vypadat. Přestupový trh jsme rozhýbali až nyní. Myslím si, že se vhodně doplníme, tak abychom byli na nový soutěžní ročník připraveni,“ podotkl šéf opavské lavičky.

Změny v kádru, skončil gólman Lasák

Opavská kabina aktuálně prochází změnami. Skončili Tsykalo, Rybička, Yunis a brankář Kryštof Lasák. Posledně jmenovaný přitom patřil k velkým oporám. Po vzájemné dohodě ale rozvázal s klubem kontrakt a jako volný hráč s největší pravděpodobností zamíří do Třince. Macháček by měl zamířit do Prostějova, a to výměrnou za Omaleho.

Předseda představenstva Slezského FC Opava Lukáš Petřík nejen o minulé sezoně

A kdo jsou nováčci v opavské kabině? Jedná se o brankáře čtyřiadvacetiletého brankáře Adama Richtra, který prošel například Libercem, Varnsdorfem a Jabloncem. Druhým nováčkem je osmadvacetiletý obránce či záložník Matěj Hýbl, který naposledy oblékal dres Třince. V minulosti kopal také za Prostějov, Kolín, Olomouc a Teplice. Třetím do party je stejně starý Adam Ondráček. Ten míří do slezské metropole z Varnsdorfu. Prošel si také Libercem, Vítkovicemi nebo Frýdkem-Místkem. „Tím příchody nekončí. Odešli nám dva útočníci, takže tento post musíme posílit,“ doplnil Miloslav Brožek.

Ze zahraničních hráčů se se jedná o obránce Strahinju Kojice, krajního záložníka či obránce Milose Tadice, středního záložníka Yacina El Kassaha. Ten prošel akademii Interu Milán a naposledy hrál v Tunisku. Dále se s Opavou připravují křídelní záložník Frank Chickba a stoper Boaf Osei. „Tyto hráče zkoušíme. Musí přesvědčit svou kvalitou. Musí být do sestavy, aby zůstali,“ řekl trenér Slezského FC Opava. „Především se divám na naše kluky,“ dodal.

Už v úterý hraje Opava přípravný duel s ligovým Slováckem, v pátek pak v Kravařích proti Líšni.