Vyhlédnutou jedničkou pro Opavu byl ještě před startem letní přípravy Vojtěch Hadaščok. Tomu končila v pražské Dukle smlouva a v mateřské Opavě mohl podepsat jako volný hráč. Jenomže doposud se tak nestalo. Devětadvacetiletý bývalý mládežnický reprezentant a držitel dvou mistrovských titulů s Libercem čekal na nabídku ze zahraničí. Nicméně, jak v Polsku, tak ani na Slovensku se zatím na kontraktu nedomluvil. Oficiálně zájem měly Košice. „Vojta nabídku od nás dostal, ale naše představy se rozcházejí na financích,“ řekl nedávno sportovní manažer SFC Opava Jaroslav Kolínek. Manažer i trenér si dobře uvědomují, že upnout se jen na Hadaščoka, by byla cesta do pekel. Navíc bývalý hráč Liberce, či pražské Dukly není žádným top kanonýrem. V posledních dvou sezonách si v barvách pražské Dukly připsal pouhých osm branek.

Opava si začala pohrávat s možností návratu slovenského útočníka Reného Dediče. Sedmadvacetiletý fotbalista za Opavu nastoupil v lize do jednačtyřiceti zápasů, ve kterých vstřelil pět branek. Momentálně se připravuje individuálně. Na radaru ho má Senica a nově Spartak Trnava. „Opava se chce bavit o možném pokračování Reného v týmu. Ale ve hře je více týmů,“ řekl Deníku hráčův agent Dušan Vrťo.

Trenér Roman West dal šanci ve druhých poločasech zápasů s Liptovským Mikulášem a Hlučínem šanci na hrotu Manziovi. Ten je momentálně bez smlouvy, ale připravuje se s opavským béčkem. „Hledáme střelce. Manzi si proti Liptovskému Mikuláši vytvořil dvě, tři možnosti, ale gól nedal. Proti Hlučínu obešel i gólmana, jenomže míč do prázdné branky neuklidil. To mu trošku ubližuje. Dát nějaký gól, tak by byl pro nás zajímavý,“ poznamenal kouč Slezského FC Opava.

Opava je tak necelé dva týdny před startem druhé ligy stále na lovu vysněného útočníka. Podle informací Deníku je krom zmiňovaných hráčů ještě ve hře zajímavé jméno z jednoho prvoligového klubu. „Jedná se o zkušeného hráče. V tomto případě by se jednalo o hostování,“ řekl zdroj Deníku

Zajímavostí je také fakt, že útočník Dušan Pinc, který v Opavě na začátku přípravy na zkoušce neuspěl se zatím úspěšně rve o místo v ligových Teplicích.