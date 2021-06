Nový trenér Slezského FC Opava Roman West chtěl mí kádr na novou sezonu sestaven z větší části dokonce minulého týdne. To se ale nestalo. Slezané jednají, na radaru mají několik hráčů. Vedle Vojtěcha Hadaščoka například i údajně pardubického útočníka Michala Petráně. Více už v zamknuté části článku.

Vojta Hadaščok ještě v dresu Dukly | Foto: Petr Widenka

„Chtěli jsme mít kádr sestavený z větší části do konce minulého týdne. Ale jednání stále probíhají, navíc oslovení fotbalisté byli na dovolených,“ řekl nový sportovní manažer Slezského FC Opava Jaroslav Kolínek. Ke konkrétním jménům se ale vyjadřovat nechtěl. „Oslovil jsme i většinu hráčů Opavy, kterým končila smlouva. S dvěma z nich budeme chtít řešit jejich setrvání,“ prozradil manažer SFC Opava. Mezi dvěma vyvolenými by měli být Matěj Hrabina a Josef Hnaníček. Jenomže okolo prvně jmenovaného sonduje situaci Karviná, pro kterou by byl zadarmo. Naopak se nepočítá s Mondekem, Dedičem, Řezníčkem, Šromem a Fendrichem. Svou další budoucnost s Opavou nespojí ani Pavel Zavadil, který se intenzivně připravuje na restart hráčské kariéry a ve hře má jednu hodně zajímavou nabídku. O tom, že by pokračoval v Opavě vůbec nepřemýšlel.