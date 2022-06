Začneme Adamem Rychlým. Tomu vyšla výborně loňská sezona, ve které naskočil do čtyřiadvaceti zápasů, ve kterých si připsal jeden gól. Pro třiadvacetiletého rodáka z Oldřišova by byly České Budějovice velkou šancí. A mohl by tak rozšířit svou porci patnácti zápasů ve FORTUNA:LIZE. Navíc Opava by dostala nějakou tu korunu do klubové kasy.