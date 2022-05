Na další gól se čekalo do 78. minuty, kdy Toula přidal šťastnou trefu. V závěru utkání upravil na 3:1 Kopečný.

„Zápas ve Vlašimi jsme prohráli, ale účast v baráži jsme si zasloužili za výkony během celé sezony. Dvanáct utkání v řadě jsme na jaře neprohráli, hlavně doma jsme byli silní,“ řekl po utkání opavský trenér Roman West. Opavští končí po sezoně na třetím místě, což je vynikající úspěch. „Jsem rád, že pod tímto úspěchem jsou podepsáni odchovanci jako Darmovzal, Rychlý, Kramář nebo Ščudla,“ podotkl úspěšný trenér. „Vstup do sezony nám nevyšel, vypadalo to, že budeme hrát o záchranu. Ale zlepšovali jsme se,“ dodal.

Další demolice v režii Hlučína! Sedmičku si odvezlo Velké Meziříčí

V samotném utkání dostala Opava rychlý gól a to ji rozhodilo. „Byla to nepříjemná situace. Už před tím měli domácí velkou šanci, kdy nás Digaňa podržel. My jsme měli možnost dát gól Pikulem, avšak nedal. První poločas ještě šel, ve druhém to nebylo ono. Dolehla na nás tíha okamžiku. Domácí utkání zvládli po psychické stránce lépe. Pozitivum vidím v tom, že se trefil opět Miloš Kopečný,“ podotkl šéf opavské lavičky.

V baráži narazí Opava na vršovické Klokany. První zápas se odehraje ve čtvrtek v Opavě, odveta je na programu v nedělí v hlavním městě. „Když jsem viděl, že skončíme třetí, přál jsem si Bohemku. Přece jenom Jablonec má kvalitnější tým. Navíc Bohemku vede trenér Veselý, s kterým jsem studoval. I proto, to bude zajímavý dvojzápas,“ zakončil Roman West.

Vlašim – Opava 3:1 (2:0)

Branky: 8. Jurásek, 38. Gning, 78. Toula – 86. Kopečný. Rozhodčí: Nehasil – Hájek, Volf. ŽK: Janoščín. Diváci: 953.

Opava: Digaňa – Celba, Žídek, Janoščín, Ščudla – Darmovzal, Didiba – Šigut (55. Kopečný), Pikul (55. Macháček), Helešic (81. Rychlý) – Kramář (66. Janjuš). Trenér: Roman West.