Šok v Nymburku! Opava senzačně zválcovala mistra

Opava opět nebude kompletní. „Snažíme se sestavu stabilizovat, ale změny i v Příbrami bohužel přijdou. Dva hráče nepustí do hry karetní tresty. Někteří hráči mají i zdravotní problémy,“ přiznal. Miloslav Brožek. Do skupiny karetních hříšníků se řadí Helebrand s Omalem. „Věřím, že hráči kteří naskočí odvedou dobrou práci a pomohou nám naplnit naše cíle. Do Příbrami jedeme bodovat,“ řekl odhodlaně opavský stratég.

Miloslav Brožek může být se svou opavskou misi zatím spokojen. Tým nakopl. Ze dvou zápasů vytěžil čtyři body, a to hrál s týmy z absolutní špičky. „Dílčí výsledky jsou důležité. O spokojenosti se mluvit ale nedá. Ta přijde až naše celková mise dobře dopadne,“ zakončil Miloslav Brožek.

Zápas na příbramském trávníku má v pátek výkop v 17.30.