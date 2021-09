Na otázku, zda chystá změny v opavské sestavě, uvedl: „Po zdravotní stránce jsou všichni kluci v pořádku. Na utkání budeme připraveni. A změny v sestavě? To ještě uvidíme.“

Opavský kouč viděl Hanáky v pohárovém duelu s Bohemkou. „Přímo živě jsme viděli zápas Prostějova s Bohemkou. Nasbírali jsme tam určité poznatky a věřím, že je v neděli využijeme. Když pominu pohár, rádi bychom prodloužili bodovou sérii v lize. Věřím, že urveme dobrý výsledek,“ řekl opavský trenér Roman West. Na adresu Hanáků opavský stratég řekl: „Prostějov je nebezpečný. Nahoře má tři rychlostní typy hráčů. Ať už to je Žák, Kušej nebo Bartolomeu. Silní jsou ve středu hřiště, daří se jim kombinace.“

Opava míří do Prostějova | Foto: Deník/Petr Widenka

