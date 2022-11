„Prostějov se v poslední době dostal do slušné formy. Dokázal porazit Líšeň i Karvinou. My se ale musíme soustředit sami na sebe. Potřebujeme bodovat, to je náš hlavní cíl,“ podotkl trenér Opavy Roman West. „Silnou zbraní soupeře sou křídelní hráči. Je to mužstvo, které je směrem dopředu hodně nebezpečné,“ míní šéf opavské lavičky. „Kušej, Koudelka a Bartolomeu jsou hodně nepříjemní,“ zvedl prst Roman West.

Opava ani v sobotu nebude kompletní. Do hry se vrací sice marodi Haitl se Šigutem. Ovšem karetní tresty nepustí do hry Helebranda s Rychlým. „Hlavně Adam by nám na malém hřišti ohromně pomohl. Čekali jsme, že by mohl být omilostněn,“ řekl West. To se nakonec nestalo.

Proti Opavě se postaví její odchovanec Jan Schaffartzik, který na Hané dokonce dělá kapitána. „Určitě bude mít o motivaci postaráno, stejně jako Žídek v Karviné. Může to hrát velkou roli,“ zakončil trenér Slezského FC Opava. Sobotní duel začíná ve 14.30.