„Pro oba týmy půjde o nesmírně náročné utkání. My i Dukla máme málo bodů. Vítěz zápasu se posune ke středu tabulky a bude mít v zimní přestávce relativně klid na práci,“ řekl opavský trenér Roman West. První vzájemný duel skončil jasným vítězstvím Opavy, a to v poměru 3:0. „Zápas nám vyšel skvěle, ve 12. minutě jsme vedli 2:0, nakoplo nás to. Potřebujeme dát i na Dukle rychlý gól,“ přeje si šéf opavské lavičky.